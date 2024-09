Pred nama je nekoliko toplijih dana, a potom ponovno slijedi promjena vremena: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Sljedeća dva dana na meteorološkom planu najznačajniji su vjetar i zatopljenje. Naime, jugo i jugozapadnjak će jačati, kako i inače oni jačaju, postupno - prvo na umjereno, onda na jako. I oni nam donose topao zrak s juga, tako da ponovno idemo iznad 25 stupnjeva. No vremenska prognoza s vjetrom južnih smjerova i zatopljenjem - prethodi kiši.

Fronta i ciklona trenutačno nemamo u blizini, iako će nam se sa zapada one sljedećih dana približavati. Međutim, razlika u tlaku zraka na našem području prilično je velika i raste, pa će zbog toga sljedeća dva dana biti vrlo vjetrovita i pomalo promjenjiva. No to je samo uvertira u subotnje jače pogoršanje.

U četvrtak ujutro, za razliku od srijede, bit će djelomice do pretežno sunčano. Pri tome će više sunca biti u kopnenim krajevima Hrvatske, a više oblaka na Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Tamo je zato moguće i malo povremene kiše, a najvjerojatnija će biti u Gorskom kotaru i Lici.

Puhat će jugo i jugozapadni vjetar, ujutro još uglavnom slabo do umjereno, no jačat će prema podnevu. Minimalna temperatura bit će oko 13 sati u unutrašnjosti te od 18 do 20 na obali.

Drugi će dio dana u središnjoj Hrvatskoj biti sunčan, ali vjetrovit, uz promjenjivu naoblaku. Vjetar će još ojačati, i dalje će puhati s jugozapada. Umjereno, a povremeno moguće i jako. Temperatura će biti malo viša nego u srijedu, uglavnom između 25 i 27 stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sredinom dana će južni i jugozapadni vjetar blago ojačati. Puhat će većinom slabo do umjereno. Uz to, prevladavat će sunčano i vrlo toplo vrijeme, samo uz malo oblaka koji će se izmjenjivati nebom. Temperatura će se kretati između 26 i 28.

Kvarner i Gorski kotar u četvrtak će biti najoblačniji dio Hrvatske, i ovdje je zato i najveća mogućnost za povremenu kišu. Dok će u Istri, ostatku Primorju, i u Lici biti promjenjive naoblake, uz više sunca. Jugo će od jutra jačati, poslijepodne će puhati umjereno, a navečer i jako. Maksimalna temperatura bit će od 19 do 22 u gorju te od 23 do 25 na obali.

Uglavnom sunčano, uz promjenjivu naoblaku bit će poslijepodne u Dalmaciji. Pri tome će više sunca biti na obali, a više oblaka u unutrašnjosti, no i tamo će se u drugom dijelu dana razvedravati. Jugo će jačati, puhat će umjereno, a zatim navečer i jako, pa je za večernje sate Upaljen meteoalarm. Zbog tog južnog strujanja bit će toplo, sredinom dana od 25 do 27 stupnjeva.

U petak će na kopnu biti još malo toplije nego u srijedu, temperatura će rasti do 27, 28, ponegdje možda i 29 stupnjeva. Uz to, bit će vjetrovito i većinom sunčano. U subotu će se zatim naoblačiti, s kišom i pljuskovima, i već će tad zahladnjeti. No to je samo kratkotrajno pogoršanje, već će u nedjelju biti sunčano, iako još hladnije.

Na obali će u petak jugo još ojačati, tako da će biti dosta vjetrovito, puhat će jako i olujno. Kiše će tad biti na sjevernom Jadranu. Zatim u subotu slijedi jače naoblačenje duž cijele obale, uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar će poslijepodne i navečer okrenuti na tramontanu i buru koje donose hladniji zrak. Nedjelja će tako biti vjetrovita i hladnija, no sunčana, bura će još ojačati, a temperatura će se spustiti za 3, 4 stupnja.

Sve u svemu, u četvrtak će biti vjetrovito i toplo, uz malo kiše na Jadranu i u gorju. Slično i u petak, čak i malo toplije, no tad već može biti izraženije kiše na Kvarneru. U subotu zatim posvuda kiša, mjestimice i obilnija. No to je samo jedno kratkotrajno pogoršanje – već će u nedjelju biti sunčano, iako znatno hladnije.

