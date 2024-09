Stiže promjena - vikend će imati dva lica: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Sa zapada Europe brzo se priblIžava jedan frontalni sustav, no on će u petak zapeti i usporiti nad Alpama pa će pogoršanje i promjena vremena stići tek za vikend. Ispred te fronte u jakoj struji pritječe nam zrak s juga pa će u petak biti još malo toplije nego u četvrtak.



Ujutro će, u velikom dijelu Hrvatske, biti pretežno sunčano, samo na Kvarneru i u Gorskom kotaru oblačnije, tamo će biti pretežno oblačno, uz kišu, koja povremeno može biti i jaka. Jutro toplo, ali vjetrovito. Na kopnu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a na moru umjereno do jako jugo. Najniža temperatura, u unutrašnjosti od 16 do 18, a na obali od 20 do 22 Celzijeva stupnja.



U središnjoj će Hrvatskoj poslijepodne biti sunčano i vrlo toplo uz promjenjivu naoblaku. I dalje će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura će rasti do vrijednosti oko 28 Celzijevih stupnjeva. Kasno navečer će se naoblačiti i moguće je malo kiše, osobito na jugu regije.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, u mnogim krajevima i vedro te neuobičajeno toplo. Čak i vruće. Temperatura će biti između 28 i 31 Celzijev stupanj. Uz to, puhat će slab do umjeren vjetar, južnih smjerova.



U Istri, Primorju i Lici djelomice sunčano, a na Kvarneru i u Gorskom kotaru pretežno do potpuno oblačno. Povremeno s kišom. Zatim navečer i u noći raste mogućnost za pljuskove i grmljavinu kojih može biti i na ostatku sjevernog Jadrana. Na obali će puhati umjereno i jako jugo, uz temperaturu od 24 do 26, a u gorju jak jugozapadni vjetar i 20 do 24 stupnja.



U Dalmaciji će sutra biti sunčano, povremeno uz malu do umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti. I dalje će puhati jugo, pa i malo jače nego u četvrtak, uglavnom umjereno do jako. Na snazi je zato žuti meteoalarm. Temperatura će biti između 26 i 28.

Vrijeme idućih dana

U subotu na kopnu pogoršanje, prolazno naoblačenje s kišom. U Slavoniji će lokalno pasti obilnija količina. Zatim već u nedjelju smirivanje i razvedravanje, bit će pretežno sunčano, iako još dosta vjetrovito i hladno. Početkom tjedna će sjeverac oslabjeti i bit će sunčano, ali uz prilično hladna jutra.



Na Jadranu također pogoršanje s obilnom kišom i izraženijim pljuskovima u subotu. Vjetar će poslijepodne i navečer okrenuti na tramontanu i buru. Potom u nedjelju sunčano, ali hladno, s jakom burom. Kiša je tad moguća još samo ujutro, na krajnjem jugu. U ponedjeljak većinom vedro, no i dalje hladno, bura će slabjeti u popodnevnim satima.



Vikend će dakle imati dva lica. U subotu će biti oblačnije i kišovitije, a u nedjelju većinom sunčano i suho. Ipak, treba imati na umu da će oba dana biti znatno hladnija nego u četvrtak i petak. U petak će temperatura rasti do vrijednosti između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva.

