VIDEO Ovako izgleda uragan koji pustoši Floridu: Ima mrtvih, snimke su zastrašujuće

Uragan četvrte kategorije nazvan Helene, jedan od najjačih u ovom stoljeću, pogodio je Floridu. Zasad se još ne znaju posljedice jer je ondje noć.

Vjetrovi su oko 200 kilometara na sat, a brojne snimke s platforme X svjedoče jačini uragana.

I’m STUNNED they have not closed the Howard Frankland Bridge in Tampa Bay.



This was the live look at 3:21 with the chop from #HurricaneHelene



Please stay off the bridge! pic.twitter.com/5ZlK5AJSYW — Jeff Butera (@BayNews9Jeff) September 26, 2024

Zračne luke u Tampi, Tallahasseeju i St. Petersburgu obustavile su rad u četvrtak. U gotovo cijeloj državi uvedeno je izvanredno stanje. Oko 3500 vojnika Nacionalne garde mobilizirano je, a dodatnih 2000 dostupno je ako bude potrebno, prema guverneru Ronu DeSantisu.

On je upozorio stanovnike sjeverne Floride da se evakuiraju prije nego što bude kasno.

Helene je "jedan od najvećih uragana nad Meksičkim zaljevom ovog stoljeća", poručuju stručnjaci.

Više od 1,5 milijuna korisnika ostalo je bez struje u Floridi, Georgiji i Južnoj i Sjevernoj Karolini.

Dosad su poginule tri osobe, jedna u Floridi i dvije u Georgiji.

Još tri države, Georgia, Tennessee i Južna Karolina, također će osjetiti posljedice tog uragana.

This is incredible. Imagine being one of the last to cross the Howard Frankland Bridge before they closed it this afternoon. #Helene #TampaBay #Florida pic.twitter.com/gzAcE4rMUa — Paul Dellegatto⚡️FOX (@PaulFox13) September 27, 2024

WILD: Man in Tampa, FL is broadcasting live from his living room, showing the aftermath of Hurricane Helene. pic.twitter.com/0u57hnKc7U — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) September 27, 2024

As #HurricaneHelene continues, the AquaFence at TGH stands firm. The water-impermeable barrier is designed to withstand storm surge up to 15 feet. It has worked through multiple rain events to prevent storm waters from impacting hospital operations. #WeAreTGH #StormWatch pic.twitter.com/papsd6oPg2 — Tampa General Hospital (@TGHCares) September 27, 2024

#TaylorCounty is urging residents who disregarded the mandatory evacuation order to write their name and birthdate on their arm or leg with permanent marker for identification purposes—a stark and sobering warning.#Florida #Helene#helene2024#HurricaneHelen #Hurricane #STORM pic.twitter.com/Ylmyh86p9e — know the Unknown (@imurpartha) September 26, 2024

