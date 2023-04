Bespravno sagrađen zagrebački balkon postao je viralan nakon objave na portalu DNEVNIK.hr. Njegovoj vlasnici nije smetalo ni to što se nalazi u zaštićenom dijelu grada, ni to što nema dozvolu susjeda, a ni to što su takve intervencije opasne. Zašto je u stilu crtića "A je to" sama osmislila balkon, o kojem bruji cijeli Zagreb, otkrila je novinarki Dnevnika Nove TV Ameli Čilić.

Štrik, cvijeće i mjesto za kavicu. Za to na starom balkonu nije bilo mjesta pa je niknuo novi. Malo je drukčiji od drugih, ali očito nema veze, jer tako stoji već godinu dana i ne smeta nikome, uvjerena je Zagrepčanka koja ga je osmislila. Ali vara se.

Susjed Boris pretpostavlja zašto je to tako. "Jer se osjećate potpuno slobodni i nemate nikakvo razmišljanje o onome što je oko vas. I ja bi volio da sam i ja tako slobodan", kaže Boris koji na pitanje osuđuje li to ili ne kaže, "Ja sam bez riječi".

S njim se slaže i Zlatko "Grdo izgleda, nadograđeno je, a čak i sigurnost nije nikakva. To je bio betonski balkon, a onda su ga s nekim drvima proširili tako da mislim da je nesigurno", naglašava.

Idejna začetnica proširenog balkona nas je pustila u zgradu, no nije se htjela snimati. Vlasnica balkona nije htjela pred kameru, ali poručuje "ako je ovih pola metra balkona viška problem, uklonit ću".

Nadograđeni dio, kaže, ne čini zlo nikome, a puno je dobra donio njenim unucima.

Zgroženi arhitekti upozoravaju: ovo je opasna intervencija, iako za nju ne treba građevinska dozvola.

"To što je nešto jednostavna gradnja, ne znači da ne treba imati sve potrebne projekte, dakle jednostavna građevina je ona za koju se ne ishodi građevinska dozvola, ali se moraju ishoditi druge vrste dozvole i moraju se napraviti svi potrebni projekti", naglašava arhitektica Suzana Dobrić i dodaje "Ovo se nalazi u cjelini Donjeg grada i trebala bi imati dozvolu konzervatora, između ostalog".

Zagrepčanka koja je proširila svoj životni prostor, trebala je imati i suglasnost susjeda, no nije ju dobila, objasnila je novinarki Ameli Čilić predstavnica stanara, koja je bespravnu gradnju prijavila Upravitelju zgrade. Upravitelj je trebao prijaviti komunalnom redarstvu, a ono građevinskoj inspekciji.

No, zapelo je kod upravitelja koji kaže: "O tome smo doznali tek iz medija". Dok se raspetljava tko je kome i kada prijavio, struka se nada da ova neće završiti poput drugih intervencija koje su naknadno legalizirane.

"Možemo se sjetiti što se događalo za vrijeme potresa u Zagrebu i Petrinji, a osobito u Turskoj, gdje je jako puno ljudi stradalo upravo zato jer su bile dozvoljene amnestije za sve one zgrade koje nisu bile statički ispravno napravljene", ističe arhitektica Dobrić.

Balkon se u međuvremenu proslavio na društvenim mrežama, no slava će očito kratko trajati, jer već mu u ponedjeljak, odgovaraju ondje, u posjet stiže građevinska inspekcija.

