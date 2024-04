750.000 prometnih prekršaja prošle godine: Znate li kolike su kazne za najčešće?

Statistike MUP-a govore za sebe, i to glasno, s jekom. Ali čini se da ne odzvanjaju dovoljno dugo. Samo prošle godine zakon smo na cestama prekršili zapanjujućih 750 tisuća puta! Ili – policija je ulovila oko 4500 vozača u prekršaju u samo jednom vikendu!

Prekoračenje brzine najčešći je prekršaj na cestama, a ujedno i krivac za najviše prometnih nesreća. Raspon kazni i nije tako beznačajan – od 30 eura za prekoračenje brzine do 10 km/h u naselju do vrtoglavih 2650 eura za njezino prekoračenje za više od 50 km/h u naselju. Ako ne želite tanji novčanik, moguća je i kazna zatvora u trajanju od 60 dana. Također je za prekršaje prekoračenja dopuštene brzine predviđena i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od jednog mjeseca do jedne godine.

Procjena MUP-a je da je više od 30 osoba prošle godine moglo ostati živo da je koristilo pojas (Foto: Getty Images)

Uvijek treba biti vezan

Koja je jedna od prvih radnji koju napravite kada sjednete za volan? Nadamo se vezanje pojasa. Nažalost, većini i dalje nije. 50 % osoba koje su smrtno stradale u prometu nije koristilo sigurnosni pojas, govore statistike MUP-a. Pojas se najrjeđe koristi na stražnjim sjedalima i najčešće stradavaju upravo te osobe. Procjena MUP-a je da je više od 30 osoba prošle godine moglo ostati živo da je koristilo pojas. Zatvaranje očiju na njegovo korištenje dosta je čest slučaj na hrvatskim cestama. I nakon prekoračenja brzine to je najčešći prometni prekršaj koji može završiti s tragičnim posljedicama.

Kazna za nekorištenje pojasa je 130 eura. Ista je kazna i za vozača koji na nepropisan način prevozi djecu nižu od 150 cm. Djeca moraju biti u autosjedalici ili boosteru.

Vožnja pod utjecajem alkohola

Svi znamo da alkohol i vožnja ne idu zajedno. No, još jednom, teorija je daleko od prakse. Pod utjecajem alkohola vozač vrlo brzo prestaje biti svjestan svojih sposobnosti, relativizira opasnost i precjenjuje svoje vozačke sposobnosti, pri čemu dolazi do pogrešne procjene brzine i udaljenosti. Alkohol dovodi do suženja vidnog polja, sporije reakcije tijekom vožnje, povećava samopouzdanje i smanjuje osjećaj odgovornosti.

Alkohol smanjuje osjećaj odgovornosti u prometu (Foto: Getty Images)

Rezultati ispitivanja utjecaja alkohola na sigurnost vožnje pokazuju kako sadržaj alkohola u krvi od 0,5 promila udvostručuje, a 0,8 promila učetverostručuje rizik od nesreće. Taj je rizik, zvuči zastrašujuće, dvadeset puta veći ako u krvi imate 1,4 promila alkohola.

Ne postoji opravdan razlog za vožnju pod utjecajem alkohola, ali postoje opravdane kazne. Vožnja s više od 1,5 promila iz novčanika će vam izvući od 1320 do 2650 eura ili do 60 dana zatvora, od 1 do 1,5 promila alkohola u krvi od 660 do 1990 eura, od 0,5 do 1 promil od 390 do 660 eura.

1,5 promila dovest će vas i do šest negativnih bodova. Ako u roku od dvije godine mladi vozač skupi devet negativnih bodova, a ostali vozači 12, ukida se vozačka dozvola. Mjesečno 230 vozača ostane bez dozvole.

Jedan od najčešćih prekršaja je korištenje mobitela u vožnji (Foto: Getty Images)

Tipkanje po mobitelu u vožnji

Od mobitela se, nažalost, ne odvajamo ni u vožnji. Korištenje u vožnji prava je pošast i četvrti najčešći krivac prometnih nesreća na hrvatski cestama. Mobitel se može koristiti samo kao hands free, u suprotnom je propisana kazna od 130 eura. Istraživanja su pokazala kako prosječni vozač tijekom jednog sata vožnje, na mobitelu provede tri i pol minute. Koliko je potrebno da se dogodi nesreća? Jedna sekunda. Treptaj oka.

Na cestama je sve više vozila, posljedično i sve više prometnih nesreća. Prošle godine na našim su se cestama dogodile 10.633 prometne nesreće s nastradalima, što je u odnosu na 2022. godinu više za 6,3 %. Unatoč alarmantnim podacima i stvarnosti koja govori da se nesreće mogu dogoditi svima i u svakom trenutku, nije naodmet dodatno osigurati sebe i one koje volimo. Osiguraj.me, uz ono obvezno, osnovno automobilsko osiguranje, nudi i kasko. Ono vozačima pruža široku zaštitu od brojnih rizika i nepredviđenih šteta.

Znate li koji su najčešći prekršaji u prometu? (Foto: Getty Images)

Budite odgovorni u prometu

Osiguraj.me nudi i dodatna pokrića kojima možete nadopuniti osnovnu policu autoosiguranja – poput osiguranja vozača i putnika i kada je sam vozač kriv za nesreću, zaštitu bonusa, pomoć na cesti u slučaju kvara, nesreće ili čak i u slučaju nestanka goriva.

Tu su i razna dodatna osiguranja od štete, pa i one uzrokovane naletom na divljač, ali i u slučaju kada se, primjerice, vozite iza kamiona koji prevozi šljunak i jedan vam kamenčić ošteti vjetrobransko staklo.

Vožnja neosiguranog vozila neodgovorna je i najskuplja vožnja. Pogotovo uz alarmantne brojke. Budite odgovorni u prometu – vežite se, ne koristite mobitel, ne sjedajte za volan pod utjecajem alkohola, poštujte znakove i maknite nogu s gasa. Samo je sekunda dovoljna za tragediju.

