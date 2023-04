Udruga MVI (Medical Volonteers International Serbia) objavila je video iz prihvatnog centra u Somboru. Na njemu se vidi kako policija tuče migrante. Na društvenim mrežama pojavila se i snimka policijskog batinanja migranta na graničnom prelazu Mali Zvornik iz Srbije prema Bosni i Hercegovini.

"Službeni tranzitni centar koji financira vlada trebao bi biti sigurno mjesto za ljude u pokretu. Ova snimka pokazuje drugačije. Ovo je jasan dokaz da srpska policija nezakonito tuče pojedince. Dječak na ovom videu je maloljetan.

Ljudi su izvijestili da su oni koje je uhvatila policija odvedeni na jug u Preševo. Nažalost, ovo postaje sustavno. Vlada Srbije ne samo da zanemaruje migrante već u potpunosti krši njihova prava", napisali su na Instagramu.

Na videu koji je objavila udruga MVI vidi se kako policajci u uniformama tuku palicom i nogama dvojicu migranata, od kojih jedan djeluje kao maloljetnik.

Kako javlja televizija N1, video je snimljen u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima, prilikom redovne policijske akcije relokacije izbjeglica iz prihvatnih centara na sjeveru u centre na jugu zemlje.

Na društvenim mrežama pojavila se i snimka policijskog batinanja migranta na graničnom prelazu Mali Zvornik iz Srbije prema Bosni i Hercegovini, prenosi Portal Novosti. Navodno je nastala u nedjelju u 12 sati. Javljaju kako se na uniformi policajca jasno vidi oznaka policije Republike Srbije.

Prema izjavama očevidaca, sve se događalo usred bijelog dana, kada su dvojica izbjeglica prešla granični prijelaz, a BiH policija izvela push back. Objavljenu snimku navodno su mobitelom snimili prolaznici.

