Jasna poruka Kine SAD-u: "U vezi s tim nećemo učiniti nikakav kompromis"

"Potrebno je napraviti izbor između dijaloga i sukoba, suradnje i sukoba", rekao je Antonyju Blinkenu najviši dužnosnik Komunističke partije Kine (KPK) za diplomaciju Wang Yi, prenosi kineska javna televizija CCTV.

"Održavanje nacionalnog jedinstva uvijek je u središtu kineskih temeljnih interesa i Kina neće činiti nikakve kompromise ili ustupke" u vezi s Tajvanom, također je prenio Blinkenu Wang, najviše rangirani dužnosnik u kineskoj diplomaciji.

Continuing important face to face diplomacy in Beijing, I met today with Central Foreign Affairs Office Director Wang Yi for discussions on a range of bilateral and global issues that affect people at home and around the world. pic.twitter.com/yXYcfU0Go1