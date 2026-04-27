Hrvatska dobila svog najboljeg barista: Kristijan Knežević iz Šibenika slavi pobjedu na Julius Meinl Barista Cup 2026 natjecanju

Ovogodišnje izdanje dio je velike međunarodne priče u kojoj sudjeluju baristi iz 17 zemalja sa tri kontinenta, a hrvatsko finale je održano 24. travnja 2026. u prostoru koji je već dobro poznat ljubiteljima kave – u klubu Azimut u Šibeniku, koji već više od 10 godina poslužuje Julius Meinl kavu. Nakon napetog natjecanja među devet najboljih hrvatskih barista, titulu pobjednika zaslužio je Kristijan Knežević iz GAK caffe-a iz Šibenika. Drugo mjesto osvojio je Bogdan Vučković iz ugostiteljskog objekta Old City Bar u Puli, dok je treće mjesto i titulu najboljeg latte art-a odnio Šime Šarić iz Living BAR caffe-a u Sesvetama. Kristijan je pobjedom osigurao plasman na veliko međunarodno natjecanje u Beču, gdje će se u rujnu natjecati sa 16 najboljih barista iz drugih zemalja za titulu najboljeg Julius Meinl barista. Četvero najboljih sa natjecanja u Beču - osvajaju putovanje na plantažu kave u Ugandu!

Pobjednik Julius Meinl Barista Cup-a 2026 Kristijan Knežević, caffe bar GAK caffe, Šibenik, sa drugoplasiranim Bogdanom Vučkovićem, Old City Bar Pula, i trećeplasiranim Šime Šarićem iz Living Bar-a u Sesvetama (Foto: PR)

Natjecatelji su koristili Belvedere Blend kavu, 100% Arabica iz linije The Originals, koja nosi Bio i Fairtrade certifikate. Kava je osmišljena za profesionalnu pripremu, s naglaskom na održivost i visoku kvalitetu u svakoj šalici.

Stručni žiri činili su Mario Mihelj, poznati zagrebački chef, Raul Juan Sorita, globalni Julius Meinl coffee expert, te Tihomir Ivanović i Stipe Ujević iz kompanije Julius Meinl Croatia.

Ovim natjecanjem Julius Meinl još jednom potvrđuje svoju dugoročnu predanost razvoju barističke scene u Hrvatskoj – kroz edukaciju, razmjenu znanja i povezivanje lokalnih talenata s međunarodnom zajednicom kave.

Sretni pobjednik Kristijan Knežević je izjavio: „Ovo je za mene drugo Julius Meinl Barista Cup natjecanje. Prvi put sam se natjecao prije 2 godine u Rovinju, i tada sam osvojio 6.mjesto. To me nije demotiviralo, naprotiv! Nastavio sam se truditi i vježbati i evo isplatilo se! Ovo je jedinstvena prilika i veliko iskustvo koje se ne događa često u karijeri bariste. Ponosan sam na ovaj trenutak i jedva čekam finale u Beču, gdje ću imati priliku puno naučiti ali i odmjeriti snage sa najboljim baristima iz cijelog svijeta.”

Sa lijeva na desno: Tihomir Ivanović osjetilni sudac, Bogdan Vučković drugoplasirani natjecatelj, Raul Juan Sorita osjetilni sudac, Kristijan Knežević pobjednik Julius Meinl Barista Cup 2026, Šime Šarić trećeplasirani natjecatelj i najbolji latte art, Sti (Foto: PR)