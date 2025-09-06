HONOR predstavio novu inovaciju! Magic V5 najtanji je preklopni pametni telefon na tržištu koji je već ostvario Guinnessov rekord!

Kako održati korak s tehnološkim trendovima i biti inovator među jakim konkurentima? Globalni tehnološki brend HONOR odgovorio je na izazove tržišta i nedavno premijerno predstavio svoj najnoviji uređaj – HONOR Magic V5, najtanji pametni telefon na svijetu s unutarnjim sklopivim zaslonom. Ovaj uređaj spaja vodeći industrijski dizajn s ultra-velikim baterijama, nenadmašnom izdržljivošću, snažnim kamerama i pametnim funkcijama za produktivnost, nudeći tako neusporedivo korisničko iskustvo.

Pametni telefon koji obara rekorde!

Ovaj nevjerojatan uređaj službeno je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda nakon što je podigao impresivnih 104 kilograma, pokazavši neviđenu izdržljivost u kategoriji preklopnih pametnih telefona. Testiranje je održano 1. kolovoza 2025. u Dubaiju, a poduhvat je uspio zahvaljujući šarki HONOR Super Steel. Ta ultra-izdržljiva čelična šarka dizajnirana je da izdrži nevjerojatnih 500.000 preklapanja, zadržavajući sposobnost podizanja više od 100 kilograma uz vertikalno podupiranje visećeg objekta u kontroliranim uvjetima.



Google Gemini – za korisničko iskustvo kao nikad dosad

HONOR-ov novi proizvod dolazi s integriranim osobnim AI asistentom Google Gemini , te sedam godina ažuriranja Android™ sustava i sigurnosnih zakrpa za korisnike u Europi. Razvijen u bliskoj suradnji s Googleom, HONOR Magic V5 među prvim je pametnim telefonima s podrškom za Android 16. AI asistent pokreće se s lakoćom – dugim držanjem tipke za otključavanje ili dvostrukim dodirom stražnje strane uređaja, funkcije u kojoj korisnik ne mora otključavati pametni telefon.



Tvrtka Qualcomm – partner za uspjeh

Uz korištenje sofisticirane umjetne inteligencije, novi HONOR Magic V5 potvrđuje vrhunac suradnje s dugogodišnjim partnerom, tvrtkom Qualcomm Technologies, Inc. Pokretan mobilnom platformom Snapdragon® 8 Elite, ovaj najnoviji preklopni flagship telefon spaja ultra-tanak profil s nevjerojatnim performansama i naprednim AI mogućnostima, uključujući ekskluzivne HONOR i partnerske značajke. HONOR Magic V5 predstavlja transformativni potencijal ovog strateškog saveza, pomičući granice mobilnih inovacija.

Najtanji telefon velikih mogućnosti

S ultra-tankim profilom od 8,8 mm i impresivno laganim dizajnom od samo 217 g , HONOR Magic V5 spoj je estetike i funkcionalnosti. Pokretan vrhunskom tehnologijom silicij – ugljične baterije, HONOR Magic V5 ima ultra-visoki kapacitet baterije od 5820 mAh i 15 % udjela silicija, te pruža iznimno dugo trajanje baterije bez ugrožavanja elegantnog dizajna.

Ljubitelji fotografije cijenit će revolucionarni AI Falcon sustav kamera, koji uključuje 64 MP periskopsku telefoto kameru s "Ultra Sensing" senzorom, 50 MP glavnu kameru izuzetno osjetljivu na svjetlost i 50 MP ultra-široku kameru. Poboljšan AI HONOR Image Engineom, Magic V5 otključava nove mogućnosti u preklopnoj fotografiji sa značajkama poput AI Poboljšanog portreta (AI Enhanced Portrait), AI Super zuma (AI Super Zoom) i prepoznavanja pokreta (Motion Sensing Capture), omogućujući korisnicima da zabilježe svaki trenutak s iznimnom preciznošću.

HONOR Magic V5 stvoren je za podizanje produktivnosti s prostranim unutarnjim zaslonom od 7,95 inča i vanjskim zaslonom od 6,43 inča , oba u potpunosti kompatibilna s olovkom , kako bi korisnicima pružili veću fleksibilnost i izbor za pisanje bilješki, skiciranje ili precizne interakcije na zaslonu. Osim produktivnosti, HONOR Magic V5 otključava nove mogućnosti za kreativnost i komunikaciju sa svojim setom AI alata na uređaju i u oblaku.

HONOR Magic V5 na hrvatskom je tržištu dostupan u tri boje, Ivory White, Black i Dawn Gold te verziji 16 GB + 512 GB. Povodom predstavljanja, osigurana je ekskluzivna pogodnost do 30. rujna 2025. kupci na poklon dobivaju tablet HONOR Pad 10 te jamstvo 365 dana za popravak zaslona u slučaju nezgode. Više informacija dostupno je na web stranici.