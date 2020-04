Kriza koja nas je sve uhvatila nespremne ostavila je brojne kompanije, organizacije, poduzetnike i obrtnike da se pitaju što sad. Iako nema pravog recepta koji će vam osigurati jednaku zaradu kao i u ranijim mjesecima kada za koronavirus nismo ni čuli, postoje koraci koje možete poduzeti sada kako biste lakše nastavili poslovati sutra.

Komunicirati se mora

Svaka kompanija trebala bi razviti plan za krizno komuniciranje, i to prije same krize kako bi bili spremni kada se ona dogodi. Iako u ovom trenutku nemate u potpunosti razrađenu taktiku, sada je vrijeme da to učinite i što prije počnete komunicirati sa svojim korisnicima. No imajte na umu da u ovim, za mnoge teškim vremenima komunikacija nikako ne smije biti agresivna i proaktivna, već treba biti u obliku podrške građanima te se prilagođavati razvoju događaja.

Način na koji komunicirate tijekom krize utjecat će na potrošaće u budućnosti Foto: getty images

Krešimir Dominić, direktor Komunikacijskog laboratorija, smatra da se trenutačno nalazimo u prvoj fazi kriznog komuniciranja, koja se temelji na podršci i kvalitetnim informacijama, te da bi se svi brendovi trebali pripremiti za drugu fazu, koja će se odvijati nakon što se epidemija stavi pod kontrolu. To će biti faza adaptacije u kojoj će brendovi morati prilagoditi svoje proizvode i usluge potrebama publike te se pripremati na treću fazu, odnosno fazu tržišnog oporavka i normalizacije života, koja nastupa nakon epidemije.

Za Anu Tkalac Verčić, predsjednicu Hrvatske udruge za odnose s javnošću, dobra reputacija koju su tvrtke, organizacije i kompanije gradile tijekom kriznog vremena pomoći će im lakše uspostaviti poslovanje.

Bitno je napomenuti da bi oni koji ne pronađu pravi način komunikacije sa svojim potrošačima i ne pokažu vrijednosti za koje se zalažu mogli vrlo brzo prestati postojati.

Osnažite svoju zajednicu

Način na koji se brendovi nose s krizom uvelike će utjecati na potrošače u budućnosti. Ljudi se okreću onim brendovima i poduzećima kojima vjeruju i koji im ulijevaju sigurnost u ovim izazovnim vremenima. Pokažite da čvrsto držite sve konce u svojim rukama, budite transparentni i vjerodostojni. Fokus stavite na vjerne kupce jer je njih najbitnije zadržati. Zadovoljan kupac dobru će riječ širiti dalje, što će zasigurno dovesti do novih klijenata.

Ostanite povezani sa svojim kupcima putem društvenih mreža Foto: getty images

Ostanite aktivni i na društvenim mrežama

Društveni mediji sada su žarište događanja. Budite kreativni i ponudite svojim potrošačima dodatni sadržaj koji će ih zainteresirati, okupirati, aktivirati, pa možda čak i zabaviti. Kakav ćete sadržaj plasirati, ovisi o brendu, no jedno je sigurno. Sada je vrijeme kada trebate biti inovativni, fleksibilni i poduzetni jer ako se u ovim situacijama pokažete dobrima, lakše ćete se nositi s oporavkom nakon krize.

Nemojte prestati s oglašavanjem

Zatvoreni u svojim domovima, potrošači čitaju vijesti i prate portale kao nikada dosad, sve s ciljem da što prije saznaju novu vijest i budu pravovremeno o svemu obaviješteni. Zato je sada više nego ikad bitno nastaviti s oglašavanjem kako biste pokazali da ste još uvijek tu, spremni ponuditi svoje usluge onima koji je žele.

S time se slaže i Dorian Elezović, vlasnik male PR agencije REDAKCIJA, koji smatra da je vrijeme krize najbolje vrijeme za promociju. On naglašava kako su cijene promocije u ovo doba niže, a učinak oglašavanja osjetit će se ako ne odmah, onda po završetku epidemije.

Prilagodite se situaciji i prebacite se online Foto: getty images

Reorganizirajte se i prebacite se online

Biti doma ne znači zatvoriti biznis i u očaju čekati da ova krizna situacija prođe. Njoj se treba prilagoditi najbolje što možete i znate, a to znači i reorganizirati svoje poslovanje i prebaciti ga online. Uz digitalne kanale koji pršte aktivnošću, budite kreativni, povežite se s ostalim poduzećima i nudite svoje usluge putem različitih platformi kako bi što više ljudi čulo za vas.

Poslije kiše uvijek dolazi sunce, a tako će biti i nakon ove krize. Bitno je ne predati se, već se prilagoditi kako biste mogli lakše prebroditi ovu kriznu situaciju i bezbolno nastaviti sa svojim poslovanjem nakon nje.