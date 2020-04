Zašto je važno komunicirati sa svim ključnim javnostima, može li ova situacija pozitivno utjecati na poslovanje i kako vidi budućnost nakon pandemije koronavirusa, otkrila je za naš specijal ''OstaniPovezan''Ana Tkalac Verčić, predsjednica Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Ako se pita jednu od najpoznatijih znanstvenica iz odnosa s javnošću i marketinga u ovome dijelu Europe, Anu Tkalac Verčić, organizacije uvijek moraju komunicirati sa svim ključenim javnostima. ''Ne postoje situacije u kojima je to važnije ili manje važno, već se obzirom na situaciju mijenja tip potrebne komunikacije.Komunikacija se nikada ne bi trebala koristiti kao zakrpa u rješavanju nekog problema. Ona ne dolazi nakon što se nešto dogodi. Komunikacija bi se trebala razvijati sustavno, uvijek dvosmjerno, sa svim ključnim javnostima, a njih je mnogo. Jedino se na taj način može ostvariti dugoročni uspjeh'', objašnjava.

Pa tako osim na svoje krajnje korisnike,Tkalac Verčić smatra da kompanije moraju misliti i na svoje zaposlenike.''Nakon ove globalne krize, postati će jasnije i koliko je važna kvalitetna komunikacija sa zaposlenicima. Sve one organizacije koje nisu uložile dovoljan trud u brigu i dijalog sa svojim ljudima, teže će se oporaviti'', poručuje.

Krizna komunikacija će se popeti na ljestvici prioriteta

Ono oko čega se mnogi komunikacijski stručnjaci slažu pa tako i Tkalac Verčić je da bi svaka kompanija treba razvijati planove za krizno komuniciranje – prije krize. ''Krizna komunikacija trebala bi započeti prije nego se kriza dogodi. Planiranjem i pažljivom pripremom. Nakon ove globalne krize mnoge će organizacije sasvim drugačije pristupiti kriznoj komunikaciji i sve aspekte upravljanja krizom postaviti će puno više na ljestvici prioriteta'', ističe.

Umanjivanje posljedica krize, davanje pravovremenih obavijesti, smanjenje nejasnoća koje mogu dovesti do panike ili lažnih vijesti i umirivanje javnosti trebale bibiti osnova komunikacije u vrijeme krize,smatra Tkalac Verčić.

Inovativnost, fleksibilnost i poduzetnost

Iako smatra da nitko neće nastaviti bezbolno poslovanje nakon krize, Tkalac Verčić ističe da će inovativnost, fleksibilnost i poduzetnost koju organizacije pokazuju u krizi, biti presudni faktori u tome hoće li se kompanije teže ili lakše oporaviti. Također smatra da će one organizacije koje su dugoročno gradile dobru reputaciju, lakše ponovno uspostaviti svoje poslovanje. No više je faktora koji će utjecati na oporavak, smatra Tkalac Verčić. ''Iako mislim da je komunikacija ključna, postoji i cijeli niz okolnosti koji s komunikacijama nema nikakve veze. Zato se nadam da će faktori u okruženju, kao i političke intervencije, pomoći sačuvati ukupno gospodarstvo. Tako će svi lakše nastaviti poslovanje nakon krize.''

Organizacije će promijeniti način poslovanja

S vedrije strane, Tkalac Verčić smatra da bi ova kriza mogla donijeti i nešto pozitivno. ''U apsolutno svim aspektima života promijenit ćemo pristup i navike. Svi ćemo se biti prisiljeni digitalizirati u puno većoj mjeri. Oni među nama koji su odbijali informatizaciju u nekim segmentima života, sada će se morati naviknuti na to. Kupovina putem interneta postati će norma. Ostali, koji su se smatrali potpuno informatiziranima, sada će vidjeti da to može i bolje. Organizacije, s druge strane, potpuno će promijeniti način poslovanja. Od digitalizacije svih sustava komunikacije, do sasvim različite ponude. To znači sve, od lokalnih OPGova koji će svoju ponudu staviti on line, do velikih multinacionalnih organizacija koje će digitalizirati sve više procesa'', objašnjava Tkalac Verčić.

