Pijana se biciklom zabila u vlak: U bolnici je

Četrdesetsedmogodišnja žena ozlijeđena je nakon što se biciklom zabila u vlak.

Kako javlja policija, ona je u petak oko 17 sati vozila bicikl pješačko-biciklističkom stazom Zagrebačke ulice u Varaždinu te došla do prijelaza ceste preko željezničke pruge. Nije se zaustavila ispred spuštene rampe, pa čak ni unatoč svjetlosnim i zvučnim signalima koji su upozoravali da se približava vlak, već je nastavila prema pruzi.

Prednji kotač njezinog bicikla udario je putnički vlak koji je vozio iz smjera Golubovca u smjeru željezničkog kolodvora Varaždin.

Medicinska joj je pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin, a njezine će se ozljede okvalificirati naknadno. Također, policija je utvrdila da je 47-godišnjakinja bila pod utjecajem alkohola, izmjerili su joj 0,74 promila alkohola u organizmu.