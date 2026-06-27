Vlak iskočio iz tračnica u Zagrebu, završio na jumbo plakatu!

Teretni je vlak iskočio iz tračnica u subotu u zagrebačkom naselju Gajnice, u blizini stare tvornice cementa.

Vlak je završio izvan kolosijeka te je udario u konstrukciju jumbo plakata, petnaestak metara od pothodnika koji je otvoren prošle godine.

Da je vlak u trenutku nesreće vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svakodnevno prolaze pješaci i prometuju automobili, kažu svjedoci za Tportal nadodajući da je izbjegnuta tragedija.

Na mjestu događaja očekuje se policijski očevid koji bi trebao utvrditi uzrok i okolnosti nesreće.

Za sada nema službenih informacija o eventualno ozlijeđenim osobama niti o materijalnoj šteti.