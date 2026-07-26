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Turisti okreću leđa Mediteranu: Ogroman interes za tri europske prijestolnice - "Imamo 150 posto više rezervacija"

PišeHina, 26. srpnja 2026. @ 13:17 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Ivo Ravlic/Cropix
Uz ljetne temperature u Europi koje se redovito penju prema 40 stupnjeva Celzijevih, hladno je postalo "cool".
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