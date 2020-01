Trostruki ubojica iz Splita u zagrebačkoj zatvorskoj bolnici čeka psihijatrijsko i psihološko vještačenje, a danas ga je prvi put posjetio odvjetnik Branko Šerić, koji kaže da s njim nije uspio uspostaviti normalnu komunikaciju.

Branko Šerić, odvjetnik trostrukog ubojice iz Splita Filipa Zavadlava, prvi put je posjetio svog klijenta koji se nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, gdje čeka psihijatrijsko i psihološko vještačenje. Novinarima je nakon posjeta kazao da se Zavadlavu predstavio, a i on je njemu rekao kako se zove, ali s njim nije mogao uspostaviti normalnu komunikaciju.

"Kao da nije svjestan uopće što se dogodilo", kaže Šerić i ističe da ne želi govoriti o sadržaju razgovora sa Zavadlavom jer to nije etično. Kazao je da kombinirana vještačenja slijede.

"Očekujem da će se istražni zatvor produljiti. Nije samo pitanje kad će završiti vještačenje, nego je takva kvalifikacija najteža moguća. Pokušao sam mu objasniti da ne treba očekivati da će izaći iz istražnog zatvora", objasnio je Šerić i tvrdi da nastavak suđenja ovisi o vještačenjima.

Na pitanje je li Šerić u kontaktu s ocem i bratom Zavadlav, rekao je da "oni očekuju da ja budem državni odvjetnik, sudac istrage i s njima na ispitivanju".

"Ispričao sam Filipu da se sprema prosvjed za njega, ali mislim da on to ne shvaća. Neću ići na prosvjed. Podržavam svaki prosvjed koji je legalan i legitiman, ali osobno neću ići jer bi ispalo da politiziram ovaj kazneni postupak, to mi nije na kraj pameti", rekao je Šerić.

"Neću politiku u moju butigu", zaključio je Šerić.

Podsjetimo, psihijatrijsko vještačenje Filipa Zavadlava obavit će stručnjaci iz Klinike za psihologiju Vrapče, a mnogo toga ovisit će upravo o tom vještačenju. Procjenjuje da bi do vještačenja moglo doći najranije u srijedu.

Filip Zavadlav u krvavom pohodu u Splitu ubio je Juricu Torlaka (38), Marina Ožića Paića (25) i Marina Bobana (25). Marin Boban izrešetan je rafalom u prsa, a dva metka u leđa pogodila su Ožića Paića. Jurica Torlak ranjen je i uspio je pobjeći u Senjsku ulicu, a tamo ga je pronašla hitna pomoć. Ubojica je, doznaje se, na Šperun došao s kalašnjikovom u torbi.