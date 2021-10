Jednog je Poljaka u Dalmaciji napao vlasnik restorana nakon što je negativno ocijenio ugostiteljski objekt na internetu. "Ja sam se bojao za svoj život", izjavio je stranac.

U Stobreču je jedan poljski turist doživio vrlo neugodno iskustvo s vlasnikom restorana. Naime, jednog je dana odlučio s obitelji otići u restoran, nakon dugog čekanja dao je negativnu recenziju ugostiteljskom objektu.

"Dugo smo čekali ispred ugostiteljskog objekta da nas uopće puste unutra, nakon što smo uspjeli ući poslužio nas je vrlo neljubazan i bezobrazan konobar. Zbog toga smo odlučili otići i ipak ne jesti u tom restoranu. Nakon što smo pronašli mjesto u obližnjem restoranu na stobrečkoj rivi, napisao sam lošu recenziju na Googleu, na stranici ovog restorana u kojem sam bio nezadovoljan uslugom", započeo je objašnjavati stranac.

Zatim, nije ni mogao zamisliti koliko će situacija eskalirati. Prišao mu je vlasnik restorana...

"Nakon otprilike pola sata gospodin prilazi mojem stolu verbalno me napadajući te mi je pljunuo u lice, ali i u tanjur s hranom. Kako sam se samo tada osjećao, tada je nastao verbalni sukob između nas, jer kako da mu ne odgovorim na tako pogrdno ponašanje", prepričao je za Dalmaciju danas.

Stranac se odlučio vratiti u restoran nakon određenog vremena da bi fotografirao vlasnika i slučaj prijavio policiji. "Dok sam držao mobitel u ruci, vlasnik ugostiteljskog objekta me je počeo udarati i napadao me motikom. On je bio jako ljut i revoltiran, a ja sam se bojao za svoj život. Nakon svega uzeo mi je mobitel iz ruke i bacio ga na pod", naveo je.

Rastavljale ih učiteljice: Žena osuđena zbog napada na školarku jer je prekinula s njezinim sinom

Policija objavila za koje djelo sumnjiči biciklistu - napadača s Trnja koji je zadao smrtonosne udarce muškarcu sa psom

Poljaka su priveli jer je na poljskom uzvikivao psovku, a vlasnik nije priznao da mu je oštetio mobitel. "Na kraju sam ja dobio kaznu od 500 kuna", rekao je.

Vlasnik ugostiteljskog objekta nije želio komentirati slučaj. Nakon nekoliko sati restoran je zaprimio mnoštvo negativnih recenzija putem interneta.