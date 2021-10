Dok je ministru zdravstva Viliju Berošu još uvijek glavna preokupacija vlastiti imidž i borba protiv koronavirusa, resor mu grca u sve više problema koji stižu na naplatu.

Hrvatskoj alarmantno nedostaje pedijatara. Sustav spašavaju oni koji ne idu na godišnji, rade i kad bi već trebali - biti u mirovini.

Fran je zdrava beba. Bez da i jedan jedini put dobije temperaturu ili virozu liječniku će do svoje pete godine, na obvezne preglede i cijepljenje, morati najmanje devet puta. Pronaći pedijatra, u Hrvatskoj međutim, veliki je problem.

"Jako teško, jako je teško. Imamo jednog pedijatra stalnog i u drugoj smjeni imamo tim bez nositelja. Znači to su dvije doktorice koje dolaze na zamjenu", kaže njegova mama Ivana Posavec.

Hrvatskoj nedostaje 75 pedijatara

U Hrvatskoj trenutačno nedostaje 75 pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a u idućih pet godina u mirovinu će još njih četrdesetak. Najteže je u Koprivničko-križevačkoj županiji.

"28 ordinacija trenutačno radi bez nositelja. Znači da su to ugovorene ordinacije koje nemaju stalnoga pedijatra i da u njima povremeno radi netko tko znate samo gasi vatru u tom danu ili se izmjenjuju pedijatri svaki dan drugi", kazala je Ines Balint iz Povjerenstva za privatnu zdravstvenu zaštitu Hrvatske liječničke komore u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Barbare Štrbac.



To za malene pacijente svakako nije dobro.



"Kod djece je jako bitno to praćenje, zbog njihovog brzog rasta i razvoja. Bitno je da jedan, jedan liječnik prati dijete u razvoju", smatra pedijatrica Ilonka Artuković.

Roditelji postaju nesigurni

Pregledi kod različitih liječnika kod roditelja stvaraju nesigurnost. "Onda sve opet isponova ponavljati, pa onda pregledi, pa ovo pa ono pa što bi mogli, onda neki čak imaju i drugo mišljenje, onda dosta mame koje imaju prvu bebu dosta ih to zbuni", smatra mama Ivana Posavec.

Ministar se opravdava kako je primarna zdravstvena zaštita godinama zanemarivana te kako ne može preko noći riješiti nedostatak kadra čija edukacija traje 5-6 godina, ali da se radi na hitnom rješenju.



"Morat ćemo razgovarati o, na neki način, dijeljenju usluga između primarne i sekundarne zdravstvene zaštite gdje ćemo omogućiti bolju komunikaciju između bolnica i domova zdravlja, znači primarne zdravstvene zaštite i probati naći rješenja za dostupnost zdravstvene zaštite koja mora biti osigurana", rekao je Beroš.

Potrebno 100 specijalizacija

Sustavu je trenutačno potrebno najmanje 100 specijalizacija iz pedijatrije, a u tijeku ih je tek oko 60.



"U problemu nedostatka pedijatara i raspisivanja specijalizacija trebaju biti uključeni i jedinice lokalne uprave i samouprave kojima zapravo i je temeljna zadaća skrb o primarnoj zdravstvenoj zaštiti na svom teritoriju", smatra Balint.

Osim pedijatara, kronično nedostaje ginekologa i obiteljskih liječnika. Porazno za zemlju koja nužno i hitno treba poboljšati svoju demografsku sliku.

