Skupina odraslih ljudi u crnom kombiju imotskih registracija pokušala je oteti 16-godišnjaka koji se vraćao s kupanja u okolici Zadra. Prema optužnici, uz uhićenog muškarca i ženu, u pokušaju otmice 18. srpnja sudjelovala su još dvojica muškaraca, za kojima se još uvijek traga.

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru u srijedu je podignulo optužnicu za protupravno oduzimanje slobode na štetu maloljetnika i optuženi muškarac i žena, inače ljubavni par, sada se nalaze u istražnom zatvoru u Zadru.



Uhićeni ljubavni par policiji je otprije poznat zbog niza kaznenih djela, najčešće u vezi zloupotrebe narkotika i imovinskih delikata, a muškarac je bio i osuđivan. U istrazi su oboje odbacili optužbe za pokušaj otmice tvrdeći da su maloljetniku samo htjeli ponuditi prijevoz i da nitko drugi osim njih dvoje nije bio u kombiju, ali priznali su da uzimaju amfetamine, a muškarac i metadon.

Njezin odvjetnik nije želio komentirati slučaj, a njegov je za Slobodnu Dalmaciju poručio da ''u ovom trenutku nema dokaza za kazneno djelo za koje se njegov branjenik tereti'': ''On je aktivno iznio obranu pred državnim odvjetnikom, no ne bih iznosio detalje slučaja. Ipak je riječ o oštećeniku koji je maloljetna osoba i njegovi se interesi moraju štititi. Mogu samo reći da su dosadašnje objave euforične i da cijeli slučaj s tim nema veze. Mi smo odgovorili na optužnicu i sada čekamo početak''.



Iako je paru nakon uhićenja određen istražni zatvor, u jednom trenutku su bili pušteni na slobodu, no Županijski sud ih je nedavno ponovno vratio "iza rešetaka" zbog mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.



O pokušaju otmice policiju je obavijestio dječakov otac, a policija u početku nije mogla vjerovati što se njegovu sinu dogodilo. Uvjerili su se tek kad su pregledali nadzorne kamere koje su zabilježile događaj. Ubrzo su otkrili i crni kombi i počinitelje. Dječakov otac iz okolice Varaždina tvrdi da ne zna zašto bi netko htio oteti njegova sina, a počinitelje ne poznaje.