Unuka ubijenog karikaturista otkrila stravične detalje: "Stavio je oružje na njenu glavu i rekao trčite ili ću i vas"

Nakon strašnog ubojstva karikaturista Damira Novaka u Malom Mihaljevcu, progovorila je njegova unuka koja je odlučila podijeliti svoje svjedočanstvo o tome što se događalo prije i tijekom zločina.

"Pozdrav, ja sam unuka ubijenog Damira Novaka. Dajem vam točne informacije, smatram da svi trebaju znati istinu.

Monstrum ga je čekao sakriven u našem dvorištu, tren kad je izašao iz auta je pucao u auto pa njemu u leđa. Deda je tako uzviknuo i pao na pod da su baka i seka potrčale van iz kuće. Baka je skočila na njega da mu zaustavi krvarenje. Deda više nije disao. Baka ga je molila da ode, da ga pusti. Zvala je sve susjede sa svih pet strana, nitko se nije usudio prići i pomoći. Seka je vrištala. A on je hladnim pogledom stavio rafal na njenu glavu i rekao trčite obje unutra ili ću i vas. Baka je potrčala sa sekom unutra, a on je krvoločno ispucao dedu par puta u glavu i kukavički pobjegao i ubio sebe", napisala je Novakova unuka za Međimurski.hr.

"Policija nam je govorila ne brinite, mi ga pazimo, evo kako su nas pazili. Tako da smo izgubili najdivniju osobu na svijetu. Mog dedu koji je crtao svaku karikaturu da bi mi mogao priuštiti fakultet. Na kućnom pragu stoje rupe. A seka sa svojih 9 godina ne spava i plače cijele noći…", dodala je.

Ubojstvo u Međimurju Foto: DNEVNIK.hr

Napisala je i da je obitelj imala dokaze da su prijetnje bile svakodnevne, a da iste ima i policija. Njezin djed je, kaže, htio pomirenje s ubojicom.

"Deda je htio samo pomirenje. Promatrao nas je cijelo vrijeme. 2022. pokazao je dedi da će ga ubiti pred sekom i tek onda smo podnijeli pritužbe, naravno pronađeno mu je i oružje, iako to policiji nije bilo dovoljno. Kad su dedi pred godinu i dvije umrli roditelji, on je slavio i puštao četničke pjesme te je često pjevao 'Majka će te hladnog ljubiti'. Kako je saznao da obolijeva od tumora i da mu nema spasa, zadnja želja mu je bila da oduzme život mome dedi", ispričala je potresena unuka.

"Deda je bio dobričina od čovjeka, ne bi ga išao uopće suditi, molio ga je za pomirenje, nije htio sukobe, ali kap je prelila čašu kad je prijetio ubojstvom dedi kad je seka imala 7 godina, za njeno dobro. Bio je skroman i htio je samo dobro ljudima, pa čak i takvima", napisala je za Međimurski.

Ubojstvo u Međimurju Foto: DNEVNIK.hr

Ubojica iz Međimurja

Dragutin Srnec (68), koji je u petak ubio svog prvog susjeda Damira Novaka (65), a zatim presudio i sebi, otprije je poznat policiji zbog posjedovanja oružja. Policija je intervenirala u njegovu domu u studenome 2022. godine, kada mu je oduzet čitav arsenal oružja koje je ilegalno posjedovao, piše Jutarnji.

Srnec se godinama bavio lovom, a neslužbeno se doznaje da se bavio i krivolovom.

Kod Srneca je 2022. godine policija pronašla i ručno izrađenu malokalibarsku pušku s pripadajućom optikom, prigušivačem i željeznom šipkom koja služi kao zamjenski kundak, ručno izrađeni malokalibarski pištolj, zračni pištolj, više komada streljiva za puške i pištolje raznih kalibara te dva optička nišana za puške.