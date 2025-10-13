FOTO Nakrcao vozilo hitne pomoći, pa krenuo preko granice: Carinike šokiralo što je utrpao u prostor za pacijente

Carinici Službe za mobilne jedinice Osijek u nedjelju su na Graničnom prijelazu Bajakovo spriječili šverc robe u vozilu hitne pomoći. Neobičan "ulov" carinika uključivao je 276 komada boja za kosu. Naime, pregledom vozila hitne pomoći turskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Republike Turske, u prostoru za smještaj pacijenata iza pomoćne stolice pronađena je roba koju vozač nije prijavio prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku. Vozaču je zbog počinjenja prekršaja izrečena novčana kazna u iznosu od 2100 eura te je okrivljeni platio 2\/3 kazne u iznosu od 1400 eura. Boje za kosu su oduzete.