Trojac napao i opljačkao vozača taksija: Jedan detalj je posebno zanimljiv

Policija je provela kriminalističko istraživanje nad trojicom muškaraca od 41, 19 i 18 godina koje sumnjiči za razbojništvo nad taksistom (62) i to na Novu godinu.

Kako je objavila PU međimurska, 62-godišnjak je u srijedu u večernjim satima kao vozač taxi vozila prevozio nekoliko osoba od Strmca Podravskog do Kuršanca. Dolaskom u Kuršanec nešto prije 21 sat 41-godišnji putnik fizički je nasrnuo na taksista da bi mu se u napadu pridružio i 18-godišnji putnik. Nakon napada iz taksija su ukrali mobitel Samsung Galaxy A 21 S, dok je 19-godišnji putnik ukrao i novčanik s novcem i dokumentima. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na nekoliko stotina eura. Oštećeni taksist zatražio je liječničku pomoć u čakovečkoj bolnici, gdje je utvrđeno kako je u događaju lakše ozlijeđen.



Pretražene su kuće osumnjičenika te je pronađen dio ukradenih predmeta.



Protiv trojca zbog počinjenja kaznenog djela razbojništvo, podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

U svemu još i jedan zanimljivi detalj. Naime, 41-godišnjak se inače nalazi na izdržavanju kazne zatvora, ali je od 30. prosinca 2024. godine koristio pogodnost korištenja godišnjeg odmora izvan kaznionice. Na odmoru je trebao biti do 17. siječnja, no s obzirom na to da je napao taksista ekspresno je otpravljen u kaznionicu u Lepoglavi.

