Tijelo Ilarie Sule, 22-godišnje studentice iz Albanije koja je nestala 25. ožujka u Rimu, pronađeno je u srijedu ujutro u zatvorenom koferu bačenom s litice uz cestu.

Tijelo su otkrili posjetitelji šumovitog izletišta u talijanskom Poliju, koji su odmah pozvali policiju.

Prema dostupnim informacijama, Sule je do nedavno bila u vezi s Filipincem kojeg je policija identificirala i uhitila pod optužbom za ubojstvo i sakrivanje tijela. Analizom telefona došli su do saznanja i da je s njenog mobitela objavljivao priče na njezinom Instagramu.

23-godišnji Filipinac uhićen je u svom stanu, u kojem je i počinio ubojstvo. Doznaje se da je nesretnu djevojku usmrtio nožem i potom tijelo zaključao u kovčeg. Kovčeg je potom odvezao i bacio s litice. Tijeko je pronađeno tek nakon 8 dana.

"Zašto je to učinio? Ne razumijemo, samo on to zna", rekao je Leon, Ilarijin mlađi brat, javlja Corriere Della Sera.

Uoči nestanka, Ilaria je navodno žurno napustila svoj dom kako bi se sastala s nekim. Njezini roditelji, koji žive u Terniju, prijavili su da nije ponijela ništa sa sobom, čak ni šminku, ali da je njezin mobitel radio do određenog trenutka te da je netko odgovarao na poruke. Nije jasno je li te poruke zaista pisala ona, ili ubojica.

Forenzičari sada provode dodatne analize.