Sin ubijenog muškarca: "Poslao je jezivu fotografiju prije nestanka. Gdje je njegovo tijelo ako su ubojice uhićeni?"

Policija je u utorak objavila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjakom W. T., njemačkim državljaninom s prijavljenim boravkom u Hrvatskoj, i 61-godišnjakinjom M. Š. zbog sumnje u teško ubojstvo 58-godišnjaka Tonyja Gerarda zvanog Tonko Zec u dubrovačkim krugovima. Njih dvoje inače je otprije poznato policiji zbog raznih prijevara.

Sumnja se da je 61-godišnjakinja, s ciljem osiguravanja imovinske koristi za sebe, ali i za osumnjičenog 57-godišnjaka, bivšeg člana obitelji, od druge polovice prosinca 2021. godine pa do prve polovice siječnja 2022. godine, krivotvorila lažne isprave temeljem kojih je u siječnju i veljači 2022. godine, kao Gerardova punomoćnica, prodala poslovni prostor u Dubrovniku u iznosu od 400.000 eura.

Sumnja se da su potom 57-godišnjak i 61-godišnjakinja od 22. veljače 2022. pa do 12. ožujka 2022. godine, u vremenu kada je već bio prijavljen Gerardov nestanak, u namjeri da ga ubiju, namamili u prethodno unajmljeni stan na području Svete Nedelje. U spomenutom su stanu, na način koji policija još nije utvrdila, usmrtili Gerarda kako bi prikrili prodaju njegove nekretnine i zadržali znatnu stečenu imovinsku korist koju su međusobno podijelili.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici osumnjičene su osobe predali pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.

Tony Gerard

Objavljena vijest u medijima da je misteriozni nestanak policija riješila sina nestalog Gerarda, koji inače živi u inozemstvu, doslovno je zaprepastila.

"Nekoliko dana prije nestanka krajem veljače 2022. godine otac me nazvao na telefon. Glas mu je bio usporen, ma zapravo vrlo je sporo govorio. Rekao mi je da je ranjen i da je imao veliku nesreću, ali nije govorio kakvu niti ikakve detalje. Molio me da odmah dođem u Hrvatsku. Ujedno mi je poslao i fotografiju, crno-bijelu, na kojoj se vidi razrezani prst, navodno njegov. Kažiprst je bio toliko izobličen, kao i ruka, da nisam mogao sa sigurnošću potvrditi da je njegova. Nakon toga mi se prestao javljati, a ja sam već bio na putu za Zagreb. Zvao sam usput sve bolnice u gradu. Nigdje ga nije bilo, pa ni u stanu u Vrbanićevoj u kojem je živio i u koji sam ja s tetom, u potrazi za njim, uz pomoć bravara koji je obio bravu ušao unutra", ispričao je za Jutarnji list sin nestalog Gerarda.

Stan u kojem je živio njegov otac bio je, kaže, u općem kaosu.

"Sve je bilo razbacano. Stan nije do kraja renoviran, ali to stanje u kojem sam zatekao prostor nisu bili uvjeti za normalan život. I bila je upaljena grijalica. Tko zna koliko je dugo tako gorjela. Jer kad sam oca u tom posljednjem telefonskom pozivu, ne sumnjajući na ništa, pitao gdje se nalazi i kamo da dođem, rekao je da se nalazi oko Zagreba i da ćemo razgovarati uživo", dodaje dalje sin, koji je odmah o misterioznom nestanku obavijestio i zagrebačku policiju s kojom je povremeno bio u kontaktu, no, kako kaže, konkretne informacije od njih nije dobio.

Sada se pita gdje je onda tijelo njegova oca ako su ljudi uhićeni. Kazao je i kako je jednom susreo osumnjičenog W. T., dok M. Š. nije, ali je njezino ime vidio na dokumentima o kupoprodaji očevih nekretnina.

"Njega sam upoznao nakon očeva nestanka. Glumio je da je njegov dobar prijatelj i da mu je jako žao. Pretvarao se ostaviti dojam da je simpatična osoba, bili smo nekih pola sata na kavi na javnom mjestu. Kad smo se razilazili, jako mi je stisnuo ruku. Bio mi je čudan, ali ni na kraj pameti da bi za ovo, kao što čitam sad po medijima da ga se sumnjiči za ubojstvo, bio kadar počiniti. Nju sam pak čuo na telefon nakon što smo uočili krivotvorene dokumente i na njima njezino ime. I ona je glumila uvjeravajući me da je s tim papirima sve u redu, a zapravo je sve bila predstava", ispričao je Gerardov sin za Jutarnji list.