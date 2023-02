Ekipa Dnevnika Nove TV – reporterka Barbara Štrbac i snimatelj Mišo Maoduš – već danima iz Turske izvještava s područja koja su teško nastradala u potresu. Sa Štrbac smo razgovarali o tome kako izgleda stanje na terenu i kakav je osjećaj raditi između ruševina u kojima se traga za preživjelima.

Barbara Štrbac i Mišo Maoduš, reporterka i snimatelj Dnevnika Nove TV, u Tursku su stigli dan nakon što je potres dijelove te države sravnio sa zemljom. Od tada svaki dan izvještavaju s terena – dio vremena su proveli u Adani, a dio u Hatayu, gradu koji je teško nastradao i u kojem se još uvijek osjećaju podrhtavanja

Sa Štrbac smo razgovarali o vremenu provedenom u okruženju ruševina ispod kojih se još uvijek traga za preživjelima.

"U Hatayu se na svakom koraku izvlače preminuli i to je stvarno pretužno. Članovi obitelji gledaju hoće li netko njihov biti spašen ili izvučen. Grad izgleda strašno, pogotovo kada vidite da su to bile zgrade", rekla je.

"Ispod te hrpe prašine, betona i cigala, ti se ljudi nadaju da će pronaći nekoga živog. Ne možete vjerovati da će pronaći nekoga živog, ali svako toliko se dogodi čudo", dodala je reporterka.

Međutim, što vrijeme više odmiče, šanse da će spasioci pronaći žive osobe postaju sve manje i manje.

"Možete misliti koliko je to strašno. To su zgrade od po osam katova s četiri do pet stanova na svakom katu. To se dogodilo usred noći i većina ljudi je spavala. Ispod svake ruševine, a Hatay je skroz srušen, ima mrtvih ljudi", rekla je Štrbac.

Ipak, zna se dogoditi i čudo. Neposredno prije jednog njezinog javljanja uživo iz Hataya, iz ruševina je izvučeno živo dijete.

"Tu iskusite cijeli dijapazon emocija – od toga da vidite da izvlače mrtvi ljudi do toga da se dogodi čudo i da se spasi dijete", zaključila je Štrbac.