U turskom gradu Adani još se uvijek kopa po ruševinama u nadi da će se pronaći osobe koje su preživjele snažne potrese koji su uništili dijelove Turske i Sirije. Ondje se nalazi i ekipa Dnevnika Nove TV, koja svakodnevno izvještava o stanju na terenu.

Na potresom pogođenom području u Turskoj i dalje se nalazi ekipa Dnevnika Nove TV – reporterka Barbara Štrbac i snimatelj Mišo Maoduš. U Dnevnik u 19h su se javili iz Adane, grada u kojem se još uvijek traga za nestalima.

"Ovdje vlada gotovo potpuna tišina jer se na jednoj ruševini traga za nestalima. Ta tišina pomaže spasilačkim ekipama da čuju postoji li ikakav trag života. Malo prije su na toj ruševini bili deseci ljudi i čini se da su nešto čuli jer sad dvoje ili troje spasilaca sa sofisticiranom opremom pokušavaju vidjeti što se događa na dubini", rekla je Štrbac.

Dodala je da je teško vjerovati da bi ispod takvih ruševina mogla biti živa osoba, ali da se prilikom urušavanja znaju stvoriti džepovi s dovoljno prostora i zraka.

"Prošlo je već gotovo pet dana od potresa, a neka krajnja granica traganja je između sedam do 10 dana, i ljudi ovdje ne gube nadu te se čine sve što im je u moći ne bi li pronašli nekoga živog", rekla je reporterka.

Štrbac je zatim rekla da na terenu nedostaje mnogo stvari, ali da se najviše osjeti izostanak strukture i organizacije.

"Sva pomoć i dalje ovisi o volonterima, o manjim organizacijama koje ne mogu zbrinuti sve ljude kojima treba pomoć. Vidimo da samo manji broj ljudi ima organiziran smještaj. Spava se na ulici, a manji dio ljudi je zbrinut ili u šatorima", rekla je.

"Najgore su noći jer je jako hladno, ali još uvijek sve te ljude drži nada. To je ono što drži sve te ljude koji neumorno danima, gotovo bez sna ili predaha, golim rukama raščišćavaju ruševine. Nedostaje i spasilaca. Ljudi to čine sami, nerijetko ne mareći za vlastitu sigurnost. Čine to golim rukama i riskiraju vlastite živote da bi našli svoje najmilije. Uvijek postoji nada da će nekoga naći, ali to postaje sve više ravno čudu", dodala je.

