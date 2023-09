Pater Ike: "Nakon što sam preslušao njezinu snimku, stadoh misliti o muževima koji trpe tko zna kakva sve nasilja i maltretiranja namjerno iritantnih žena"

Nakon što je bivši hrvatski rukometni reprezentativac Denis Buntić pretukao suprugu Klaru Buntić, o ovom se slučaju oglasio i pater Ike Mandurić.

Svoj je stav iznio na svom Facebook profilu, prenosimo ga u cijelosti.

"Denis Buntić je učinio jako lošu stvar jer je (ako je) tukao svoju ženu. Muževi, to nikad i nikad ne smijete napraviti! Osuđujem to potpuno. I jako je loše ako ima onih koji to ne osuđuju. A da nam nije to svima jasno, pokazuje uvijek neki novi slučaj nasilja nad ženama. No, osim žaljenja za pretrpljenu bol Denisove žene, nakon što sam preslušao njezin snimak, nekako, stadoh misliti o muževima koji, tko zna kakva sve nasilja i maltretiranja namjerno-iritantnih žena ne podnose? A takvih muževa je jaaako puno: strpljivih, snažnih, postojanih", napisao je.

"Šteta što se o njima nikada ne govori, ne priča: More je divnih, snažnih muževa koji se stoički nose s lažima, cmizdrenjima, optužbama, manipulacijama, prenemaganjima, s nezrelošću… Naravno i posve je logično da ima jako puno brakova u kojima su žene negativne i loše, a muževi plemeniti i postojani. Dakle, more je muževa koji su prošli teške trenutke i ostali muževni, odvažni i ispravni. Nažalost, Denis je pao na tom testu muževnosti i za to nema opravdanja", nastavlja.

"Nikad nismo stali u zaštitu ovih prvih, niti ih pohvalili. Samo se bavimo ovima lošima pa se stječe dojam da su svi loši. E, to nije u redu! Pa, evo jedna poruka njima: ako ste istrpjeli kojekakve histerije i cmizdrenja, ja vam se divim! Zaslužujete i vi svoje mjesto u medijima, objavama. Tu ste, među nama. Dečki, svaka vam čast", zaključio je Mandurić.

U vrlo kratkom roku dočekala ga je salva negativnih komentara. "Fratre pročitaj Bibliju ponovo pa razmisli šta si napisao jer ovo je sramotno", "Zlo si u haljini", "Poslije ćeš se čuditi što je sve manje ljudi u crkvama i što sve više gubite utjecaj. Samo ti pričaj i dalje", neki su od komentara ispod objave koja je u dva sata skupila gotovo 650 reakcija.

Pater Ike svoju je objavu na koncu - obrisao.