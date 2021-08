Druga je polovica kolovoza, turista ima, a domaćini su nervozni. Na Hvaru su se oko prijevoza gostiju sukobili vozači turističkih brodica, a u Rovinju su se potukli vlasnici štandova.

Na gradskoj tržnici u Rovinju rasprava oko štandova eskalirala je u fizički sukob. Snimka ozlijeđenih ljudi koji čekaju pomoć jasno je pokazala koliko je napad bio žestok. Tko je kriv i tko je koga napao, istražuje policija.

''Došlo je do sukoba nekoliko osoba na gradskoj tržnici u Rovinju. Još uvijek je u tijeku kriminalističko istraživanje. Liječničku pomoć su zatražile tri osobe, lakše ozlijeđene'', kazala je Suzana Sokač iz istarske policije.

Razgovarali smo s ozlijeđenim vlasnikom obrta, koji kaže da se oni nisu ni s kime tukli, nego su napadnuti. On je bolje, a ozlijeđena djelatnica teže se oporavlja.

Sigurno je da se ovako nešto ne bi smjelo vidjeti na ulicama jednog turističkog grada.

Baš kao ni sukob u gradu Hvaru gdje su se proteklih dana potukli iznajmljivači brodica koji i prevoze goste. Splitska policija pojasnila nam je da je riječ o dva slučaja. U jednom se vidi tučnjava u hvarskoj luci, predio Mandrač, dok u drugoj tučnjavi sukob počinje na obali, a potom muškarci skaču na brod . Nakon naguravanja i svađe jedan je bačen u more.

''Ovo ljeto ljudi su puno radili, već je umor tu i ovo je rezultat toga, ima tu i one naše poznate trke za novcem i to sve skupa kad kulminira događaju se ovakve scene koje nisu ugodne i to je u biti trka za gostima, nuđenje cijene, spuštanje cijene, takve neke stvari'', kazao je kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera.

Sve to mučno je bilo vidjeti samo na snimci pa je jasno kako je to izgledalo i zvučalo slučajnim prolaznicima i zgroženim gostima. Osobito onima koji su planirali iznajmiti brod.

Što uopće reći onima koji se ovako ponašaju? ''Neka izbroje do 10'', kaže Kuštera.

Sudionici obje hvarske tučnjave bit će sankcionirani zbog remećenja javnog reda i mira, a Lučka kapetanija i policija u Hvaru zbog svega su imali dodatnu akciju i pronašli prekršaje kod 10 brodova.

Sigurno je da gostiju ima dovoljno za sve. Smirivanje sezone možda smiri i nervozu koja očito plane u gužvama.

