Turistička je sezona na vrhuncu, a Istra bilježi sjajne rezultate. Rovinj je već premašio milijun noćenja, a uskoro će proslaviti i dva milijuna noćenja u gradu.

Rovinj je grad s najvećim brojem turista u Hrvatskoj, prvi su imali milijun noćenja. Reporterka Lina Dollar razgovarala je s direktoricom TZ grada Rovinja, Odette Sapač.

''Mi u Rovinju ćemo dvomilijuntno noćenje preći noćas što znači da je u odnosu na proslu godinu bolji od 65 posto, a u odnosu na rekordnu 2019. to je mali zaostatak od 23 posto'', otkrila je.



U posljednjih nekoliko dana na dnevnoj bazi bilježe veći broj gostiju nego 2019. pa će do kraja kolovoza ostvariti bolje rezultate i smanjiti razliku. Predsezona nije obećavala, a Sapač priznaje da svakako nisu očekivali ovako dobru ljetnu turističku sezonu.

U ovom trenutku Rovinj broji 38.000 do 39.000 gostiju i svi kapaciteti su popunjeno. ''Vratili smo se na nekadašnje vrijeme kada su ljudi na licu mjesta tražili krevet više, nešto se uspije naći, međutim nadam se da će to ostati do kraja kolovoza'', navela je.

Plenković najavio da se u četvrtak sastaje s generalima: "Optužnice ne postoje, postoji zahtjev"

Vlasnica kafića odlučila da neće posluživati - cijepljene osobe: ''Samo se možeš smijati...''

Najbrojniji gosti su Nijemci s 40 posto, Nizozemci s 13 posto i Talijani nalaze se na trećem mjestu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr