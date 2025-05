Detalji stravičnog zločina: Ubili muškarca pa ga odvezli autom i zapalili, pogledajte gdje su usput stali

Policijski službenici PU splitsko-dalmatinske u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Splitu dovršili su kriminalističko istraživanje vezano uz ubojstvo 45-godišnjeg muškaraca čije tijelo je pronađeno 21. travnja 2025. godine.

Nakon pronalaska tijela na mjestu događaja je obavljen očevid, obaviješteno je nadležno državno odvjetništvo i pokrenuto je kriminalističko istraživanje u kojem je sudjelovao veliki broj policijskih službenika svih rodova policije pod vodstvom Službe općeg kriminaliteta PU splitsko-dalmatinske.

Tijekom večeri, 21. travnja 2025., utvrđeno je postojanje indicija o identitetu oštećene osobe, a identitet je potvrđen obdukcijom obavljenom 25. travnja.

Dan nakon pronalaska tijela, u utorak, 22. travnja, tijekom ciljanih aktivnosti, policijski službenici kod tri osobe pronašli su 816,1 gram kokaina. Uhitili su 44-godišnjaka koji je pokušao pobjeći motociklom, a u osobnom vozilu su se nalazili 48-godišnjak i 19-godišnjak. Nakon kriminalističkog istraživanja i privođenja 44-godišnjaku i 48-godišnjaku je određen istražni zatvor.

Tijekom postupanja potvrdila su se saznanja da su 44-godišnjak i 48-godišnjak povezani s događajem u kojem je pronađeno tijelo 45-godišnjaka. U suradnji s ŽDO u Splitu provedena je daljnje kriminalističko istraživanje koje je potvrdilo je osnovanu sumnju da je 45-godišnjak ubijen.

Utvrđena je sumnja da su 44-godišnjak i 48-godišnjak 15. travnja 2025. u stanu na području Splita dogovorili da će zajednički usmrtiti 45-godišnjaka, da bi nakon toga donijeli zajednički odlučili i da će sakriti i uništiti tijelo kako bi prikrili kazneno djelo. Potom je 44-godišnjak 16. travnja kupio transportna kolica koja je dovezao do stana, kao i osobno vozilo kojim su tijelo prevezli do mjesta gdje je kasnije pronađeno. Dvojac je potom 17. travnja vozilom krenuo u potragu za mjestom na kojemu će ostaviti tijelo. Vratili su se u Split i tijelo 45-godišnjaka, koristeći transportna kolica, dovezi do vozila. S tijelom u vozilu zaustavili su se na području Splita na benzinskoj postaji, kupili gorivo, nakon čega su tijelo dovezli na mjesto pronalaska. Kako bi prikrili tragove i identitet žrtve, tijelo su zapalili, nakon čega su napustili mjesto događaja.

"Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 44-godišnjak i 48-godišnjak na temelju zajedničke odluke iz niskih pobuda 44-godišnjaka, usmrtili žrtvu čime je 44-godišnjak počinio kazneno djelo protiv života i tijela - teško ubojstvo - opisano i kažnjivo u članku 111. točka 4. Kaznenog zakona, dok je 48-godišnjak počinio kazneno djelo protiv života i tijela - ubojstvo - opisano i kažnjivo u članku 110. Kaznenog zakona radi čega je protiv njih dana 21. svibnja 2025. godine podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu", objasnili su iz PU splitsko-dalmatinske u priopćenju.

Također, dodali su i kako je prijavljeni 44-godišnjak do sada 106 puta prijavljivan kao osumnjičenik za različita kaznena djela, među kojima i za veći broj nasilnih, dok je 48-godišnjak kazneno prijavljen kao osumnjičenik za 43 kaznena djela, također većim dijelom nasilna.