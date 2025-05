Državni praznik bivše Jugoslavije, Dan mladosti i radosti, obilježen je u Kumrovcu.

Dan mladosti u Kumrovcu - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Dan mladosti u Kumrovcu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Sve je u znaku Josipa Broza Tita - majice, kape, razni suveniri. Pjevaju se partizanske pjesme.

Dan mladosti u Kumrovcu - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Dan mladosti u Kumrovcu - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Simpatizeri su stigli iz svih krajeva bivše Jugoslavije, no i ove godine po brojnosti prednjače Slovenci.

Dan mladosti u Kumrovcu - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Bio nam je kao tata, u njegovo doba sam ostvarila svoju porodicu, radila sam, stan sam dobila, u njegovo vrijeme sam imala sve", rekla je Ismeta iz Poreča.

Ismeta, društvo Josip Broz Tito, Poreč Foto: DNEVNIK.hr

"Meni je ovo uspomena takva da nema bolje", poručio je Jože iz Slovenije.

"Ovo je povijest i to se mora znati. Lijepo je ovo", smatra Vaomir iz Bosne i Hercegovine.

A ni ove godine Dan mladosti nije propustio bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić.

Stjepan Mesić Foto: DNEVNIK.hr

"To je podsjećanje i naglasak na one mlade koji su iznijeli pobjedu nad antifašizmom, to se danas ne smije zaboravljati", poručio je Mesić.