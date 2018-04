Na zagrebačkoj Trešnjevci u kafiću preko puta parka Stara Trešnjevka i stotinjak metara od policijske postaje u Nehajskoj nešto prije 13 sati došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen jedan muškarac.

U VII. policijsku postaju u Zagrebu potom je došao muškarac koji je ranjen vatrenim oružjem te je prevezen u bolnicu, izvijestili su iz policije. Osoba koja se dovodi u vezu s ranjavanjem nešto kasnije privedena je u policijsku postaju i nalazi se na kriminalističkom istraživanju kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Svjedoci su opisali detalje ovog napada, koji podsjeća na pokušaj egzekucije.

"Muškarac je došao motorom do kafića Valentino u Nehajskoj. Sišao je s njega, izvadio pištolj koji mu je bio skriven ispod majice i upucao drugog muškarca koji je s nekom djevojkom sjedio na terasi. Nastala je opća panika, muškarac je pao na pod i svi su dotrčali do njega. Pucač se mirno vratio do motora i pobjegao prema Ozaljskoj", ispričala je za 24 sata jedna od svjedokinja pucnjave.