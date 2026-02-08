Policija poslala važno upozorenje građanima: "Ovo su mjesta na kojima morate biti posebno oprezni"

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje kojim je otkrila tko je pljačkao ljude u tramvajima.

Kako sumnjaju, 62-godišnji državljanin Rumunjske počinio je ukupno osam kaznenih djela, od čega pet kaznenih djela krađe i tri kaznena djela računalne prijevare na štetu tada 68-godišnjakinje, 79-godišnjaka, 59-godišnjakinje, 21-godišnjakinje te 70-godišnjakinje.

Krađe na Črnomercu

Policija sumnja da je osumnjičeni 28. kolovoza 2024. godine u popodnevnim satima, za vrijeme vožnje tramvajem na području Črnomerca, iskoristio gužvu među putnicima, prišao oštećenom tada 79-godišnjaku te mu iz džepa hlača ukrao novčanik s novcem, dokumentima i bankovnom karticom. Odmah potom, pobjegao je iz tramvaja i otišao do obližnjeg bankomata te ukradenom bankovnom karticom i PIN brojem koji je oštećeni držao uz karticu, s njegova računa u dva navrata podignuo novac u ukupnom iznosu od 690 eura.



Isto je napravio i 19. rujna 2024. godine, također na području Črnomerca. On je tijekom gužve u tramvaju tada 68-godišnjakinji iz ruksaka ukrao novčanik s dokumentima, raznim bankovnim karticama i novcem.

Vozio se i Medveščakom

Na identičan način, 2. srpnja 2024. također u popodnevnim satima Rumunj je tijekom vožnje tramvajem na području Medveščaka, iskoristio gužvu i 21-godišnjakinji iz ruksaka koji je nosila i držala ga s prednje strane tijela ukrao novčanik u kojemu su se nalazili dokumenti i bankovna kartica.



Potom, 17. studenoga 2025. po uhodanom obrascu u popodnevnim satima ponovno je žrtvu i priliku tražio u javnom gradskom prijevozu. Tada je, sumnja se, u gužvi 70-godišnjakinji iz džepa kolica za namirnice ukrao novčanik u kojemu su se nalazili dokumenti, bankovne kartice i novac. Odmah nakon, izašao je iz tramvaja i otišao do obližnjeg bankomata te nekoliko minuta nakon krađe bankovnom karticom i PIN brojem koji je oštećena držala uz karticu, s njezina računa podignuo novac u iznosu od 300 eura.

Krađe i u Maksimiru

Na području Maksimira, 62-godišnjak je 15. travnja prošle godine, također tijekom gužve u tramvaju, prišao tada 59-godišnjakinji i iz torbe joj ukrao novčanik u kojem su se nalazili dokumenti, novac i bankovna kartica. Nakon toga je otišao na područje Dubrave i s obližnjeg bankomata njezinom karticom i PIN brojem koji je držala uz karticu podignuo novac u iznosu od 300 eura.



Ukupno je od građana u tramvajima ukrao oko 1.940 eura.



Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog podnijeli posebno izvješće Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu te je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.

Savjeti policije

"Skrećemo pozornost građanima na mjesta u Zagrebu koja su ugrožena od strane 'džepara'. To su, prije svega, javna mjesta na kojima se nalazi, prolazi ili okuplja veći broj građana, odnosno mjesta na kojima je konstantna gužva: vozila javnog gradskog prijevoza, tržnice, Glavni kolodvor, Autobusni kolodvor, najfrekventnije ulice i trgovi te turističke destinacije (Trg bana Josipa Jelačića, Kaptol, Opatovina, Tkalčićeva ulica, Zakmardijeve stube, Radićeva ulica i cjelokupni prostor Gornjeg grada, neovisno o broju turističkih skupina u obilasku grada ili održavanju raznih manifestacija)", naveli su iz policije.



Dodaju i kako džeparoši ponekad djeluju samostalno, ali nekad i ih je i više. Metode krađa su uvijek iste - odvraćanje pozornosti guranjem i naguravanjem ili verbalnim kontaktom, dok drugi ili više njih istovremeno kradu novčanike iz stražnjih džepova i torbica.

"Naravno, iz otvorene torbice to je neusporedivo lakše, međutim niti patentnim zatvaračem zatvorena torbica nije jamstvo da do džepne krađe neće doći. Tada, naime, na scenu stupa domišljatost, spretnost i drskost počinitelja koji torbicu neprimjetno mogu razrezati na njenoj bočnoj strani i iz nastalog otvora izvući novčanik", kažu iz policije.



Kako bi se zaštitili od kradljivaca, građani ne bi smjeli torbe i torbice nikako držati na stražnjoj niti na bočnoj strani tijela, već isključivo naprijed, na prsima, sa, po mogućnosti, prekriženim rukama preko istih, uz obavezno zatvaranje patentnim zatvaračem. Ukoliko osoba nosi samo novčanik, isti nikako ne držati u stražnjim džepovima, već isključivo u prednjim, po mogućnosti unutarnjim i isto tako prekriti ga rukom. U novčaniku uz kartice ne bi smjeli držati zapisane PIN-ove jer s navedenim podatkom, idući korak počinitelja ide u smjeru krađe novca na bankomatu i novo kazneno djelo na Vašu štetu.



"Ukoliko do džepne krađe ipak dođe, prvo o navedenom obavijestite banku, a odmah potom i policiju", kažu iz policije.