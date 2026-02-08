Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
UPOZORENJE

Policija poslala važno upozorenje građanima: "Ovo su mjesta na kojima morate biti posebno oprezni"

Piše V. S., 08. veljače 2026. @ 14:02 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Ronald Gorsic/Cropix
Policija je pronašla 62-godišnjaka koji je u tramvaju opljačkao petero ljudi. Građane su savjetovali i kako se zaštititi.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Drama u Nepalu

    Autobus pun svatova sletio niz padinu s visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
  2. (Ne)red u prostoru i digitalni inspektorat
    kontrola gradnje

    Evo kako Ministarstvo planira doskočiti problemu ilegalne gradnje: "Ukoliko se na čestici koja nema građevinsku dozvolu nešto događa..."
  3. Policija u Austriji
    strašno!

    Procurila fotografija Delija na autocesti: Ovako su čekali Hrvate za veliki okršaj
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Zagrebačka policija razotkrila niz kaznenih djela krađa u tramvajima
UPOZORENJE
Policija poslala važno upozorenje građanima: "Ovo su mjesta na kojima morate biti posebno oprezni"
HOK objavio natječaj: Zapošljavaju još jednog šefa PR-a i protokola
VAŽNA GODINA
HOK objavio oglas za posao: Identičan odjel već imaju, a sada će napraviti novi
Vučić se bez najave pojavio u Novom Sadu: Građani dovedeni da plješću
PRVI POSJET NAKON TRAGEDIJE
Vučić se nenadano pojavio u Novom Sadu, autobusi ljudi dovedeni da plješću: "Kada vidite što se događa u Hrvatskoj, jasno vam je..."
Od nje se puno očekuje, no žene su prema njoj skeptične više nego muškarci: Razlog je vrlo jasan
Pitanje budućnosti
Od nje se puno očekuje, no žene su prema njoj skeptične više nego muškarci. Razlog je vrlo jasan
Thompson održao govor na drugom koncertu u Rijeci
KONCERT U RIJECI
VIDEO Thompson poslao poruku koja će odjeknuti: "Nismo mi fašisti, nacisti. Ali i komunizam je učinio možda još veće zlo"
Preminio Krste Juras
KRSTE JURAS
Volio je pjesme i brodove: Preminuo autor nekih od najpoznatijih dalmatinskih stihova
Autobus pun svatova sletio niz padinu sa visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Drama u Nepalu
Autobus pun svatova sletio niz padinu s visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Bačić najavio digitalnu platformu za kontrolu gradnje
kontrola gradnje
Evo kako Ministarstvo planira doskočiti problemu ilegalne gradnje: "Ukoliko se na čestici koja nema građevinsku dozvolu nešto događa..."
Roditelji donirali organe svoje tragično preminule kćeri Dore
PLEMENITA ODLUKA
Dorina tragična smrt spasila je pet života: "Srce joj sad kuca negdje drugdje"
Kiša aktivirala najviši slap u Hrvatskoj
130 metara
Ovako izgleda najviši slap u Hrvatskoj: Aktivira se nakon obilne kiše, a mnogi za njega nisu ni čuli
Popis trgovina i trgovačkih centara koji rade u nedjelju 8. veljače
kamo u šoping?
Pogledajte koje su trgovine i centri otvoreni ove nedjelje
Poraz na izborima u Teksasu uzbunio republikance
"Moramo reagirati"
Uzbuna u Bijeloj kući nakon novog udarca Trumpu: "Ja s tim nemam veze"
HDZ: Mamić nikad nije bio naš član 6
Tko je čiji?
I HDZ se oglasio o snimci Mamića: "On nikad nije bio naš član, ali ovaj poznati SDP-ovac je bio u stranci"
Milorad Dodik dao skandalozan intervju američkoj televiziji 5
PROMOCIJA U INOZEMSTVU
VIDEO Dodik šokirao u intervjuu: "Suradnici su Irana, bili su na strani Hitlera i organizirali koncentracijske logore za djecu"
Hotel izgrađen u moru između Selca i Crikvenice 4
NEZAKONITO I BAHATO
FOTO Hotel izgrađen u moru zatvorio pristup obali, ljudi su bijesni: "Tko jami, taj i može"
Bačić najavio digitalnu platformu za kontrolu gradnje 4
kontrola gradnje
Evo kako Ministarstvo planira doskočiti problemu ilegalne gradnje: "Ukoliko se na čestici koja nema građevinsku dozvolu nešto događa..."
Dogodio se preokret, više je Hrvata iselilo iz Njemačke nego što se doselilo! Slavonac: "Ovdje novac više nije nikakav motiv" 3
okrenuo se migracijski smjer
Neočekivani preokret, Hrvati ovoj zemlji okreću leđa: "Kriza je u autoindustriji, baušteli..."
Thompson održao govor na drugom koncertu u Rijeci 3
KONCERT U RIJECI
VIDEO Thompson poslao poruku koja će odjeknuti: "Nismo mi fašisti, nacisti. Ali i komunizam je učinio možda još veće zlo"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Autobus pun svatova sletio niz padinu sa visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Drama u Nepalu
Autobus pun svatova sletio niz padinu s visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Bačić najavio digitalnu platformu za kontrolu gradnje
kontrola gradnje
Evo kako Ministarstvo planira doskočiti problemu ilegalne gradnje: "Ukoliko se na čestici koja nema građevinsku dozvolu nešto događa..."
Roditelji donirali organe svoje tragično preminule kćeri Dore
PLEMENITA ODLUKA
Dorina tragična smrt spasila je pet života: "Srce joj sad kuca negdje drugdje"
show
Mariah Carey čitala s telepromptera na otvaranju ZOI
što je ovo bilo?
"Nije joj se dalo…": Publika nemilosrdna prema Mariah Carey nakon olimpijskog nastupa
Makedonski pjevač Daniel Kajmakoski otet u Beogradu
strašno!
U Beogradu otet poznati pjevač: Našli su ga vezanog u polupanom vozilu
Preminuo Brad Arnold iz grupe 3 Doors Down
šok u svijetu glazbe
Zvijezda rock-benda preminula u 48. godini, njegovi hitovi su obilježili 2000-e
zdravlje
13 namirnica koje biste trebali izbjegavati ako imate anksioznost ili depresiju
Za stabilnije raspoloženje
13 namirnica koje biste trebali izbjegavati ako imate anksioznost ili depresiju
Istina o popularnim lijekovima za mršavljenje koju rijetko tko spominje: Ovo se događa kad prestanete!
Analiza 37 ranijih studija
Istina o popularnim lijekovima za mršavljenje koju rijetko tko spominje: Ovo se događa kad prestanete!
Bol u laktu i trnjenje prstiju: 9 mogućih uzroka koje ne biste smjeli ignorirati
Piše fizioterapeut
Bol u laktu i trnjenje prstiju: 9 mogućih uzroka koje ne biste smjeli ignorirati
zabava
Šokantna istina iza fotografije dječaka koji pada iz aviona na "najjezivijoj fotografiji ikada"
Tužna priča
Šokantna istina iza fotografije dječaka koji pada iz aviona na "najjezivijoj fotografiji ikada"
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Čovječe!
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Dronom snimio jedinstven prizor, za ovakav pothvat potrebna je nevjerojatna vještina
Wow!
Dronom snimio jedinstven prizor, za ovakav pothvat potrebna je nevjerojatna vještina
tech
Google je potvrdio ono što se dugo očekuje: Android i iPhone će uskoro moći direktno razmjenjivati datoteke
i to nije sve
Google je potvrdio ono što se dugo očekuje: Android i iPhone će uskoro moći direktno razmjenjivati datoteke
VIDEO Upoznajte Moyu, humanoidnog robota koji pomiče realizam do neugodnih granica
Da se naježiš!
VIDEO Upoznajte Moyu, humanoidnog robota koji pomiče realizam do neugodnih granica
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
Više od refleksa
Zijevanje čini nešto posve neočekivano u našim mozgovima, a znanstvenici kažu: "Ovo uopće nismo očekivali"
sport
Procurila fotografija Delija na autocesti: Ovako su čekali Hrvate za veliki okršaj
strašno!
Procurila fotografija Delija na autocesti: Ovako su čekali Hrvate za veliki okršaj
Užas na autocesti: Srbi blokirali put i čekali hrvatske navijače! Policija oduzela 40 palica
navijački okršaji
Užas na autocesti: Srbi blokirali promet i čekali hrvatske navijače! Policija oduzela 40 palica, digli i helikopter
VIDEO Gorjela je hrvatska svlačionica nakon povijesne bronce: Poslušajte što su pjevali
Osvanula snimka
VIDEO Gorjela je hrvatska svlačionica nakon povijesne bronce: Poslušajte što su pjevali
tv
Neočekivane zaruke, mračne tajne i opasni planovi – saznajte što vas čeka u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Neočekivane zaruke, mračne tajne i opasni planovi – saznajte što vas čeka u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
Tajne prošlosti: ANKETA: Trebaju li Ilkim i Hajal oprostiti svojim roditeljima?
TAJNE PROŠLOSTI
ANKETA: Trebaju li Ilkim i Hajal oprostiti svojim roditeljima?
Kumovi: Kome će sve ljubav pokucati na vrata doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"!
KUMOVI
Kome će sve ljubav pokucati na vrata doznajte u novim epizodama serije "Kumovi"!
putovanja
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Za znalce
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Tjedni jelovnik brza jela od 2.2 do 8.2. 2026.
Tjedni jelovnik
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se rade brzo i bez puno kompliciranja
Trik za krafne koje nisu masne
Male tajne majstora
Najvažnija stvar kod pečenja krafni, ako ovo napravite neće biti masne i teške
novac
Rusko gospodarstvo konačno stagnira. Što to znači za rat u Ukrajini – ali i za Putina?
Najgore prognoze od 2014.
Rusko gospodarstvo konačno stagnira. Što to znači za rat u Ukrajini – ali i za Putina?
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Suvlasnik im je Slovenija
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Jadrolinija izabrala - trajekte će im projektirati Navis Consult
Norveška tvrtka iz Rijeke
Jadrolinija izabrala - trajekte će im projektirati Navis Consult
lifestyle
Bomboloni: Recept za talijanske mini krafne
ZA LJUBITELJE DIZANOG TIJESTA
Ni krafne ni fritule - isprobajte recept za talijanske bombolone, oduševit će vas
Ulična moda Zagreb lakirane čizme do koljena 2026.
Savršeno zimsko izdanje
Suknja je mrak, ali čizme plavokose dame sa zagrebačke špice su ono što privlači najviše pažnje
Zagreb špica: Šarene Desigual traperica u zimskom street style izdanju
ODMAK OD KLASIKE
Dama iz Zagreba u trapericama kakve rijetko viđamo, baš su posebne
sve
Procurila fotografija Delija na autocesti: Ovako su čekali Hrvate za veliki okršaj
strašno!
Procurila fotografija Delija na autocesti: Ovako su čekali Hrvate za veliki okršaj
Užas na autocesti: Srbi blokirali put i čekali hrvatske navijače! Policija oduzela 40 palica
navijački okršaji
Užas na autocesti: Srbi blokirali promet i čekali hrvatske navijače! Policija oduzela 40 palica, digli i helikopter
VIDEO Gorjela je hrvatska svlačionica nakon povijesne bronce: Poslušajte što su pjevali
Osvanula snimka
VIDEO Gorjela je hrvatska svlačionica nakon povijesne bronce: Poslušajte što su pjevali
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene