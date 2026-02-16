Kradljivica provaljivala u kuće: Policija objavila kako je uhvaćena usred krađe

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje teških krađa i pokušaja iste.



U petak oko 20.20 sati u Šenoinoj ulici u Velikoj Gorici, osumnjičena je ušla u kuću 53-godišnjakinje, a zatim iz njene torbice u jednoj od prostorija kuće pokušala izvršiti krađu. U navedenom ju je uočila vlasnica kuće i član njene obitelji koji su ju zadržali do dolaska policije.



Osumnjičena je privedena, a sumnja policijskih službenika da navedeno nije jedino kazneno djelo koje je 47-godišnjakinja počinila potvrđena je tijekom kriminalističkog istraživanja.



Naime, sumnja se da je osumnjičena 24. siječnja u prvoj polovini dana, u namjeri da ukrade tuđu pokretnu stvar, ušla u dvorište kuće 83-godišnjaka na području Novog Čiča, a potom prikladnim alatom provalila kroz ulazna vrata kuće. Nakon što je ušla u kuću, sumnja se, ispremetala je stvari, a potom se, ništa ne otuđivši, udaljila iz kuće.



Ujedno, sumnja se da je 9. veljače, također u prvoj polovini dana, s namjerom krađe došla do kuće 31-godišnjakinje na području Novog Čiča, a potom kroz nezaključana vrata ušla u kuću te iz komode u jednoj od prostorija kuće otuđila novac i nakit.



Još dva kaznena djela, sumnja se, osumnjičena je počinila na sam dan tijekom kojeg je uhvaćena u krađi i zadržana.



Naime, tog je dana, u subotu u popodnevnim satima, ušla u nezaključanu kuću 30-godišnjakinje na području Velike Gorice u kojoj je u trenutku krađe boravila oštećena sa svojim maloljetnim djetetom, a zatim iz torbice koja se nalazila u predsoblju kuće otuđila zlatni nakit. U kući ju je tada uočila 30-godišnjakinja, nakon čega se osumnjičena udaljila iz kuće, odnoseći sa sobom otuđeni nakit.



Iste večeri, i ovaj put kroz nezaključana vrata, ušla je u još jednu kuću na području Velike Gorice za vrijeme dok je u njoj boravio 26-godišnjak, nakon čega je s namjerom krađe došla do stubišta u unutrašnjem dijelu kuće, no lavež psa koji je alarmiralo 26-godišnjaka, spriječio ju je u daljnjem počinjenju kaznenog djela, a ona se uspjela udaljiti iz kuće, bez da je išta otuđila.



Materijalna šteta pričinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 4.300 eura.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto nadležnom državnom odvjetništvu.