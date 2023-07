VIDEO Pali ratari: U blizini Paukovca raskrčili površinu pa posadili 52 stabljike marihuane

Dvojica muškaraca u dobi od 45 i 26 godina u blizini Paukovca raskrčili su površinu od otprilike 13 x 9,15 metara. Na toj su površini posadili 52 sadnice marihuane namijenjene daljnjoj preprodaji.

Biljke su zalijevali koristeći tehničke uređaje i uređivali ih poljoprivrednim alatima. Do nedjelje su stabljike narasle do visine od 33 do 95 centimetara.

Pročitajte i ovo Teške ozljede Bore im se za život: Kombi udario dvoje djece u Splitu, policija objavila detalje

U ponedjeljak su policajci iz Svetog Ivana Zeline obavili pretragu kuće u Paukovcu i vozila kojima se koristi 45-godišnjak. On im je dragovoljno dao 2,3 grama marihuane te jednu drobilicu u kojoj se nalazilo 5,9 grama marihuane.

Obavljena je i pretraga kuće u Gračecu te vozila kojim se koristi osumnjičeni 26-godišnjak.

Pročitajte i ovo Pripazite Stavila oglas na jednu društvenu mrežu i ne sluteći što će se dogoditi: U sve se uključila i gospićka policija

On je policajcima predao šest stabljika marihuane visine od 53 do 83 centimetara, jednu stabljiku konoplje visine oko 28 centimetara, 9,7 grama marihuane, kutiju u kojoj su se nalazile sjemenke konoplje tipa droge, 10,6 grama marihuane i dvije drobilice.



Muškarci su pritvoreni uz kaznene prijave.