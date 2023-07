Što se to događa? U samo nekoliko dana dvije ozbiljne pomorske nesreće na Jadranu: "Jako je ružno izgledalo"

Umjesto u marini jahta je završila na hridi. Nikola i prijatelj prvi su priskočili u pomoć.

"Nije bilo tu puno razmišljanja, jako je ružno izgledalo pa smo odlučili odmah sjesti u auto i gas da vidimo ako se može na neki način pomoći. Kad smo došli tamo smo vidjeli da nikome u principu nije ništa. Oni su naravno bili u šoku nije im bilo jasno što se desilo", rekao je Nikola.

To sada rasvjetljava i istraga. Šestero Slovenaca pukom srećom prošlo je bez ozljeda. Ni štete po okoliš nema.

"Normalno da će biti voditelj procesuiran po pitanju da nije vodio navigaciju kako je trebalo voditi, da je ugrozio ljude, da je mogao ugroziti i morski okoliš, sve to hvala Bogu se dogodilo nije, uredno je imao izdanu vinjetu, nije bio alkoholiziran", poručio je Darko Glažar, lučki kapetan.

Skiper u Makarskoj napravio je krš i lom. S 37 metara dugom jahtom oštetio je pet brodica. Problema na moru ima i u Puli. Neoprezni nautičari znače povećan broj intervencija, donosi reporterka Dnevnika Nove TV, Katarina Jusić Mezga.

"Da se provjere dubine sigurnosne dubine na koje se ide, u sidrenju da se pazi prilikom sidrenja. Mi imamo godišnje unutar naše baze desetak dosta teških nasukavanja i kasnije odsukavanja", objasnio je Goran Savčić, voditelj EmergenSea baze Pula.

ACI marina slavi 40 godina, a Gunther već 11 godina svoju jahtu drži u Ičićima. Ima i nekoliko savjeta za sigurnu plovidbu.

"Gledati ispred sebe, pratiti vremensku prognozu, situaciju na moru i slušati obalnu radio postaju", rekao je Gunther Hayn, nautičar iz Austrije.

Ove je godine na Kvarneru izdano pet posto više vinjeta za plovidbu nego lani. Dozvola za vožnju dobiva se nakon položenog ispita.

"Općenito, navigacija pa onda je tu pogonski kompleks, stroj, komunikacija, meteouvjeti i komunikacija u smislu prve pomoći, ali i u slučaju distressa što ljudi moraju znati, to moraju znati na engleskom jeziku. Njih se pita i praktični dio, čvorovi i izbjegavanje, ali praktični dio to je prepušteno njima i to uvijek upozoravamo - ovo što ste danas dobili ne znači da ste iskusan pomorac", napomenuo je Glažar.

Zato na plovidbu uvijek ponesite i oprez kao najboljeg suputnika. Sezona se tek zahuktava.

