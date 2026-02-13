FOTO Velika akcija policije na istoku Hrvatske: Zapanjujuće je ono što su pronašli, a razotkrili su i kolegu

Da je riječ o nečem velikom, javnost je mogla naslutiti nakon što je osječko-baranjska Policijska uprava objavila u četvrtak da u suradnji s osječkim Općinskim državnim odvjetništvom provodi završnu akciju kriminalističkog istraživanja, kojim je obuhvaćeno 10 osoba s područja Osječko-baranjske županije, a ubrzo se neslužbeno doznalo da je riječ o ilegalnoj trgovini oružjem.
Država priprema novo "oružje"
Građani na rubu očaja: "Situacija je brutalna. Nisam našla ništa ispod 4000..."
DONOSI PROVJERENO
Šokantne fotografije! Liječnica hitne snimljena kako šmrče kokain: "Nisam imao dojam da redovito koristi"
užas u Sarajevu
Student i mladi umjetnik poginuo u iskakanju tramvaja: Pokosio ga je na stanici
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem
Foto:
PU osječko-baranjska
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 17
Foto:
PU osječko-baranjska
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 16
Foto:
PU osječko-baranjska
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 15
Foto:
PU osječko-baranjska
No, pravi razmjeri velike akcije koja je predstavljala krunu kriminalističkog istraživanja koje je trajalo šest mjeseci postali su puno jasniji nakon što je policija u petak na konferenciji za medije predstavila ono što je otkrila i koga je razotkrila na tom putu.
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 14
Foto:
PU osječko-baranjska
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 13
Foto:
PU osječko-baranjska
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 10
Foto:
PU osječko-baranjska
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 9
Foto:
PU osječko-baranjska
U akciji je sudjelovalo 50 policajaca koji su pretresli 14 objekata i 18 automobila, a popis onoga što su pronašli i oduzeli podugačak je - uz napomenu da nije riječ samo o brojnom i, najblaže rečeno raznovrsnom oružju, dio kojge je završio na crnom tržištu, nego i drogi i novcu.
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 8
Foto:
PU osječko-baranjska
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 7
Foto:
PU osječko-baranjska
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 6
Foto:
PU osječko-baranjska
Oduzeto je:
41 puška
1 automatska puška 151 cijev
43 različitih puški
25 pištolj
21 prigušivač
9800 eura
Raketni bacač
8 mobilnih uredaja
kokain i marihuana
...
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 5
Foto:
PU osječko-baranjska
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 4
Foto:
PU osječko-baranjska
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 3
Foto:
PU osječko-baranjska
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 2
Foto:
PU osječko-baranjska
Kroz dan će tri od 10 privedenih osoba biti predane pritvorskom nadzorniku, a riječ je o ekipi iz Belišća i okolnih mjesta, Donjeg Miholjca i Osijeka te je dio njih od ranije poznat policiji. Pet je osoba je bilo ovlašteno za oružje - riječ je o članovima lovačkih udruga, a obuhvaćen je i jedan policijski službenik iz Osijeka te se pokreće disciplinski postupak.
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 12
Foto:
PU osječko-baranjska
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 11
Foto:
PU osječko-baranjska
Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem - 1
Foto:
PU osječko-baranjska