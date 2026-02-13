FOTO Velika akcija policije na istoku Hrvatske: Zapanjujuće je ono što su pronašli, a razotkrili su i kolegu

Da je riječ o nečem velikom, javnost je mogla naslutiti nakon što je osječko-baranjska Policijska uprava objavila u četvrtak da u suradnji s osječkim Općinskim državnim odvjetništvom provodi završnu akciju kriminalističkog istraživanja, kojim je obuhvaćeno 10 osoba s područja Osječko-baranjske županije, a ubrzo se neslužbeno doznalo da je riječ o ilegalnoj trgovini oružjem.

Osječka policija privela 10 osoba zbog ilegalne trgovine oružjem Foto: PU osječko-baranjska

No, pravi razmjeri velike akcije koja je predstavljala krunu kriminalističkog istraživanja koje je trajalo šest mjeseci postali su puno jasniji nakon što je policija u petak na konferenciji za medije predstavila ono što je otkrila i koga je razotkrila na tom putu.

U akciji je sudjelovalo 50 policajaca koji su pretresli 14 objekata i 18 automobila, a popis onoga što su pronašli i oduzeli podugačak je - uz napomenu da nije riječ samo o brojnom i, najblaže rečeno raznovrsnom oružju, dio kojge je završio na crnom tržištu, nego i drogi i novcu.

Oduzeto je:

41 puška

1 automatska puška 151 cijev

43 različitih puški

25 pištolj

21 prigušivač

9800 eura

Raketni bacač

8 mobilnih uredaja

kokain i marihuana

...

Kroz dan će tri od 10 privedenih osoba biti predane pritvorskom nadzorniku, a riječ je o ekipi iz Belišća i okolnih mjesta, Donjeg Miholjca i Osijeka te je dio njih od ranije poznat policiji. Pet je osoba je bilo ovlašteno za oružje - riječ je o članovima lovačkih udruga, a obuhvaćen je i jedan policijski službenik iz Osijeka te se pokreće disciplinski postupak.

