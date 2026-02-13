Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Dugo je trajalo, ali...

FOTO Velika akcija policije na istoku Hrvatske: Zapanjujuće je ono što su pronašli, a razotkrili su i kolegu

Piše A. Ž., 13. veljače 2026. @ 11:55 komentari
Najnovija vijest
Najnovija vijest Foto: DNEVNIK.hr
Osječka policija odradila je veliku akciju kao krunu kriminalističkog istraživanja koje je trajalo šest mjeseci.
Najčitanije
  1. Dijana, Split
    Država priprema novo "oružje"

    Građani na rubu očaja: "Situacija je brutalna. Nisam našla ništa ispod 4000..."
  2. Provjereno: Doktorica ovisnica
    DONOSI PROVJERENO

    Šokantne fotografije! Liječnica hitne snimljena kako šmrče kokain: "Nisam imao dojam da redovito koristi"
  3. Erdoan Morankić, nesreća
    užas u Sarajevu

    Student i mladi umjetnik poginuo u iskakanju tramvaja: Pokosio ga je na stanici
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Svi žele biti youtuberi, rijetki znaju što to zaista znači
POKROVITELJ A1
Svi žele biti youtuberi, rijetki znaju što to zaista znači
Spektakularna akcija policije u Slavoniji: Osumnjičeni za ogromnu trgovinu oružja i droge pristižu na ispitivanje
CRNO TRŽIŠTE ORUŽJA U HRVATSKOJ
Spektakularna akcija policije u Slavoniji: Osumnjičeni za ogromnu trgovinu oružja i droge pristižu na ispitivanje
Policija posjetila kuću u Bugarskoj na kojoj je zastava grupe Wagner i ruska zastava
ZABRINUTOST
Panika u zabačenom dijelu balkanske zemlje: Policija upala u kuću sa zloglasnom zastavom
Policija razotkrila ilegalnu trgovinu oružjem na istoku Hrvatske
Dugo je trajalo, ali...
FOTO Velika akcija policije na istoku Hrvatske: Zapanjujuće je ono što su pronašli, a razotkrili su i kolegu
Policija traži mladića zbog razbojništva u Zaboku
Traže informacije
Prepoznajete li mladića? Policija moli za pomoć, evo za što se tereti
PROVJERENO Imaju tri nacionalna parka, najveće zalihe pitke vode i sada tu grade tvornicu litija: "Ovo je neprihvatljivo"
Donosi Provjereno
Građani izbezumljeni: Pored tri nacionalna parka i najveće zalihe pitke vode gradi se tvornica litija!
Zakon o priuštivom stanovanju
Država priprema novo "oružje"
Građani na rubu očaja: "Situacija je brutalna. Nisam našla ništa ispod 4000..."
PROVJERENO Liječnica snimljena kako šmrče kokain
DONOSI PROVJERENO
Šokantne fotografije! Liječnica hitne snimljena kako šmrče kokain: "Nisam imao dojam da redovito koristi"
U iskakanju tramvaja u Sarajevu poginuo student Erdoan Morankić
užas u Sarajevu
Student i mladi umjetnik poginuo u iskakanju tramvaja: Pokosio ga je na stanici
Tijela Dragana i Marka pronađena u vikendici na Drini
Loznica tuguje
Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
Autobus pun svatova sletio niz padinu sa visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Drama u Nepalu
Autobus pun svatova sletio niz padinu s visine od 200 metara: Najmanje 13 mrtvih i 34 ozlijeđenih
Na satelitskim snimkama zabilježen šokantan detalj: Iran gradi novo nuklearno postrojenje
Prijetnja sigurnosti
Na pomolu sukob od kojeg svi strahuju? Satelitske snimke otkrile uznemirujući detalj
U Rijeci brutalno pretučen maloljetnik, ima teške tjelesne ozlijede 7
Oglasila se gradonačelnica
FOTO Brutalno prebili maloljetnika, snimka je zastrašujuća: Tukli ga nogama i vukli po cesti, lice mu je slomljeno
Milanović uputio snažnu poruku iz Gruzije: "Kako bi bilo da dođu na glavni trg u mom rodnom gradu?" 6
Posjet Gruziji
Milanović uputio snažnu poruku: "Kako bi bilo da dođu na glavni trg u mom gradu?"
Otac pretučenog mladića ispričao šokantne detalje napada: "Ovo je bio pokušaj ubojstva, dok su ga tukli, derali su se..." 5
horor u Rijeci
Otac pretučenog mladića ispričao šokantne detalje napada: "Dok su ga tukli, derali su se 'znaš li tko smo mi'..."
Zakon o priuštivom stanovanju 4
Država priprema novo "oružje"
Građani na rubu očaja: "Situacija je brutalna. Nisam našla ništa ispod 4000..."
PROVJERENO Liječnica snimljena kako šmrče kokain 3
DONOSI PROVJERENO
Šokantne fotografije! Liječnica hitne snimljena kako šmrče kokain: "Nisam imao dojam da redovito koristi"
Skrivene kamere u kući užasa, zbog Epsteina pala bivša Obamina savjetnica: "Obožavam te" 3
ŠOKANTNI MAILOVI I TAJNE SNIMKE
Otkrivene tajne kamere u kući užasa, zbog Epsteina pala bivša Obamina savjetnica: "Obožavam te"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Zakon o priuštivom stanovanju
Država priprema novo "oružje"
Građani na rubu očaja: "Situacija je brutalna. Nisam našla ništa ispod 4000..."
PROVJERENO Liječnica snimljena kako šmrče kokain
DONOSI PROVJERENO
Šokantne fotografije! Liječnica hitne snimljena kako šmrče kokain: "Nisam imao dojam da redovito koristi"
Tijela Dragana i Marka pronađena u vikendici na Drini
Loznica tuguje
Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
show
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
ne biste je prepoznali
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
Blanka Vlašić dobila razvod od Rubena Van Guchta
kraj ljubavi
Blanka Vlašić razvela se od belgijskog novinara! Evo zašto je o toj odluci dugo šutjela
Uznemirujuća teorija iz Epsteinovih spisa
sporna uporaba
Uznemirujuća teorija iz Epsteinovih spisa: Čak 316 puta spomenuo je ovu riječ
zdravlje
Simptomi ciroze jetre: Znakovi koje većina ljudi ignorira dok nije prekasno
Bolest jetre u kasnom stadiju
Simptomi ciroze jetre: Znakovi koje većina ljudi ignorira dok nije prekasno
Samo dva dana konzumacije ove namirnice mogu sniziti loš kolesterol i do 10 %!
Rezultati koji su iznenadili istraživače
Samo dva dana konzumacije ove namirnice mogu sniziti loš kolesterol i do 10 %!
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
Podijelio je važnu poruku prije smrti
Preminuo James Van Der Beek: Simptome je ignorirao mjesecima – a onda je stigla teška dijagnoza
zabava
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
LOL
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
"Ovo ima samo na balkanskim cestama": Snimka iz Srbije dobro nasmijala gledatelje
Jao…
"Ovo ima samo na balkanskim cestama": Snimka iz Srbije dobro nasmijala gledatelje
Otac ga pozvao jer mu je došla prijateljica, a kad je vidio tko sjedi u boravku, morao je snimiti video
Urnebesno
Otac ga pozvao jer mu je došla prijateljica, a kad je vidio tko sjedi u boravku, morao je snimiti video
tech
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Novi poduhvat
Američki nobelovac hrvatskih korijena tvrdi da će napraviti najmoćnije kvantno računalo na svijetu
Godinama je ovaj zagonetni kamen zbunjivao znanstvenike, a onda je AI otkrio o čemu se zapravo radi
Možete je i sami isprobati
Godinama je ovaj zagonetni kamen zbunjivao znanstvenike, a onda je AI otkrio o čemu se zapravo radi
Opasan spyware vreba korisnike pametnih telefona: Nije bitno koristite li Android ili iPhone, ostat ćete bez svega
Dovoljan je jedan klik
Opasan spyware vreba korisnike pametnih telefona: Nije bitno koristite li Android ili iPhone, ostat ćete bez svega
sport
Ždrijeb Lige nacija donio spektakle na Novoj TV: Hrvatska u skupini smrti!
BIT ĆE PAKLENO
Ždrijeb Lige nacija donio spektakle na Novoj TV: Hrvatska u skupini smrti!
Talijanska policija uhitila muškarca na ZOI 2026. nakon 16 godina bijega
Nevjerojatno
Došao na Zimske olimpijske igre pa završio iza rešetaka: Tražili su ga 16 godina
VIDEO Pogledajte reakciju izbornika Engleske nakon što je izvukao skupinu s Hrvatskom
KLASIČNI NIJEMAC
VIDEO Pogledajte reakciju izbornika Engleske nakon što je izvukao skupinu s Hrvatskom
tv
Kumovi: Dok neki slave, hotel Macan doživljava pravu katastrofu
KUMOVI
Dok neki slave, hotel Macan doživljava pravu katastrofu
Kumovi: Vratila se u pravi kaos – problemi se samo nižu
KUMOVI
Kumovi: Vratila se u pravi kaos – problemi se samo nižu
Kumovi: Dobio je neugodan poziv – Bolje je da uživo porazgovaraju
KUMOVI
Kumovi: Dobio je neugodan poziv – Bolje je da uživo porazgovaraju
putovanja
Miran, sladak i blizu: Srednjoeuropski gradić koji čuva zaboravljene hrvatske običaje
Željezno
Miran, predivan, na dva i pol sata vožnje od Lijepe Naše: Srednjoeuropski gradić koji čuva zaboravljene hrvatske običaje
Keksi od kokosova brašna i banana recept
Gotovi za 20 minuta
Predobri keksi od kokosa mogu se napraviti od samo 2 sastojka – imamo najlakši recept
Kviz općeg znanja: 15 laganih pitanja za pumpanje ega
Ili?
Kviz općeg znanja: 15 laganih pitanja za pumpanje ega
novac
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Licitiraju čak 22 osobe
Ogroman interes za zemljište u Zaprešiću. Cijena na Fininoj aukciji skočila osam puta
Povijesni posao: Gospodarski div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura
Rast obrambenog budžeta
Povijesni posao: Gospodarski div u usponu naručuje 114 francuskih Rafalea vrijednih 30 milijardi eura
Hrvati ih cijene zbog kvalitete, a sad su u problemu: Dobit se prepolovila, Kina i carine odnijele milijarde
Alarm u Stuttgartu
Hrvati ih cijene zbog kvalitete, a sad su u problemu: Dobit se prepolovila, Kina i carine odnijele milijarde
lifestyle
Izrastanje boba: Koraci za lakši put do duge kose
NEKI I POŽALE
Za sve kojima je dosadio bob: Evo kako učiniti da kosa u fazi puštanja izgleda dobro
Zagrebačka "granfluencerica" Nevenka Ivančec-Jakovac podsjeća nas da živimo kao da je svaki dan poseban događaj
OSAM LICA, OSAM INSPIRACIJA
Bila je u revoluciji, radila u operacijskoj sali, a danas ruši predrasude: Nevenka sa svoje 83 godine živi život kao da je bal
Amal Clooney u Milanu u Versaceu 2026.
A čizme tek?!
I najkraća minica može izgledati profinjeno – Amal Clooney najbolji je dokaz
sve
Izrastanje boba: Koraci za lakši put do duge kose
NEKI I POŽALE
Za sve kojima je dosadio bob: Evo kako učiniti da kosa u fazi puštanja izgleda dobro
Ždrijeb Lige nacija donio spektakle na Novoj TV: Hrvatska u skupini smrti!
BIT ĆE PAKLENO
Ždrijeb Lige nacija donio spektakle na Novoj TV: Hrvatska u skupini smrti!
Talijanska policija uhitila muškarca na ZOI 2026. nakon 16 godina bijega
Nevjerojatno
Došao na Zimske olimpijske igre pa završio iza rešetaka: Tražili su ga 16 godina
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene