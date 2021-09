Ilegalno oružje godinama je ogroman problem u Hrvatskoj, naime, velika većina kaznenih djela počinjena je upravo njime, a unatoč brojnim policijskim akcijama povrata na ulici je i dalje prilično lako nabaviti automatsko oružje iako je ono zabranjeno za upotrebu za građane i ne može ga se legalno kupiti. U tom svjetlu opet su zabrinjavajuće odjeknula dva policijska ulova na dva različita kraja zemlje.

Slučaj Zavadlav, napadač s Markova trga, tragedija u Međimurju... koliko ljudi u Hrvatskoj ilegalno posjeduje oružje i koliko komada, pitanje je na koje je nemoguće dati točan odgovor, pa čak niti pravu procjenu premda se nerijetko spominje oko pola milijuna pištolja i pušaka.



Kolika god ta brojka bila, ona je barem malo i barem za kraće vrijeme manja nakon što su zadarska i varaždinska policija otkrila dva crna privatna arsenala.



Policajci iz zadarskog Odjela organiziranog kriminaliteta dovršili su kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim hrvatskim državljaninom, kojeg se sumnjiči za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem, prilikom pretrage kod njega je pronađena jedna automatska puška vojnog porijekla, tromblonski nastavak za automatsku pušku, dva komada puščanog streljiva te cijev lovačke puške, kao i stabljika marihuane visine oko 60 centimetara.

Oružje, streljivo i droga su mu oduzete, a protiv 50-godišnjaka se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznena prijava.

DORH utvrdio: Napad na Markovu trgu u listopadu bio je čin terorizma

Zavadlav negira krivnju i traži Nobela za mir: "Još uvijek me nitko nije nedvojbeno uvjerio da sam ja osoba koja je pucala"

Brat ubijene žene ispričao detalje krvavog obračuna u Međimurju: "Odjednom sam začuo rafal, vidio sam sestru i nećake kako su padali..."

Kriminalističko istraživanje dovršili su i policajci iz Novog Marofa, a sumnja se da je 43-godišnjak u kući nedozvoljeno posjedovao oružje, koje im je tijekom krim-istraživanja dragovoljno predao. Riječ je o dvije automatske puške, pet spremnika za automatsku pušku, dvije puške, više komada lovačkih patrona i više desetaka raznog automatskog streljiva.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu za kazneno djelo Nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.



Podsjetimo, članak 331. Kaznenog zakona predviđa do tri godine zatvora za onoga tko neovlašteno izrađuje, nabavlja, posjeduje ili prodaje vatreno oružje, streljivo ili eksplozivne tvari čije je nabavljanje, prodaja ili posjedovanje građanima zabranjeno ili je dozvoljeno samo uz prethodno odobrenje.



Posjedovanje automatskog oružja nije dozvoljeno građanima i za to im može biti izrečena i kazna do pet godina zatvora.