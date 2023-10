Pobjednik Supertalenta brusio i drugi talent pa završio u zatvoru: Više puta krao i prijetio pištoljem, policija otkrila detalje

Pobjednik showa Supertalent iz 2016. godine, Petar Bruno Basić (31) nije stao na jednoj pljački. Zagrebačka policija je izvijestila kako je Basić od 20. siječnja do 14. travnja 2023. godine najčešće u noćnim satima na području Zagreba te jednom u Zaprešiću nad zaposlenicima činio razbojništva kako bi ukrao novac.

"Sumnja se da je u pet navrata došao do restorana brze hrane, od toga jednom u Riječkoj ulici, na Ljubljanskoj aveniji, Rudeškoj cesti te dva puta u Ulici 1. pile gdje je maskiran potkapom došao do prozora te uz prijetnju pištoljem zaposlenicima otuđivao novac. U jednom navratu, u jednom od restorana, nije uspio u svome naumu da se domogne novca", kažu iz zagrebačke policije.



Uz to, dodaje policija, sumnja da je tako krajem siječnja došao u benzinsku postaju u Ulici SR Njemačke, a nakon sedam dana u poslovnici za otkup plemenitih metala u Ulici Pavla Šubića gdje je, uz prijetnju pištoljem, počinio razbojništvo nad zaposlenicima kako bi ukrao novac.

Nije stao na tome. U Zaprešiću, u Tržnoj ulici, došao je u mjenjačnicu gdje je opet s pištoljem, prijetio zaposlenici i ukrao novac.



Ukupna materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 23.000 eura. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju policajci su podnijeli posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.