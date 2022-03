Zbog vožnje u alkoholiziranom stanju, muškarca je zaustavila policija. U pokušaju izvlačenja od kazne posegnuo je za novčanikom, ne da bi platio kaznu već da bi je pokušao izbjeći. Ideja je bila loša, izvedba još gora, sud nije cijenio ni jedno, ni drugo.

''Koliko vam košta taj zapisnik?'' pitao je muškarac za vrijeme sastavljanja zapisnika o počinjenom prekršaju zbog vožnje u alkoholiziranom stanju policajce koji su ga zaustavili.



Nagovarao ih je da zapisnik poderu i vrate mu vozačku dozvolu usput policjacima u njihov automobil ubacujući novčanice od po 1000 kuna.



Upozoren je da uzme novac natrag jer u protivnom čini kazneno djelo davanja mita.



No, on je nastavio postepeno ubacivati novac sve dok nije ispraznio novčanik - više od 6050 kuna nije imao.



Skupo će ga to sve koštati, ubrzo će doznati.



Naime, Vrhovni sud Republike Hrvatske osudio ga je na kaznu zatvora od tri mjeseca zbog kaznenog djela davanja mita. Bezuvjetno.

U presudi je navedeno da sukcesivno ubacivanje novčanica u kabinu policijskog vozila zapravo pokazuje da je optuženik licitirao u pogledu visine iznosa mita očekujući da se djelatnici policije predomisle i prihvate njegovu nemoralnu ponudu, piše HAK Revija.



Alkoholiziranost nije bila od strane suda ocjenjena kao okolnost koja je od odlučujućeg utjecaja na optuženikovu ubrojivost, budući su svijest o vlastitim postupcima i volja da se ostvari zabranjena posljedica ostali očuvani.



Poslušajte snimku! Hrvatske carinice na granici od putnika tražile mito: "Kolegica gubi na plaći ako ne napiše prekršaj"

Pokušao spriječiti maloljetne kradljivce pa ga alatom izudarali po glavi, policija ih morala vezati



Vrhovni sud povećao je prvotno izrečenu kaznu optuženiku i posebno konstatirao da je ranijom uvjetnom osudom podcijenjena težina i društvena opasnost kaznenog djela jer se ovakvim ponašanjem prema djelatnicima policije umanjuje dignitet državnih službenika koji zakonito obavljaju svoj posao u važnoj funkciji sprječavanja prometnih prekršaja i delikata, a time je i postupak optuženika štetan za funkcioniranje društva u cjelini.

Vrhovni sud osudio je optuženika na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, iznoseći stav kako će se samo tako odmjerenom kaznom u potrebnoj mjeri utjecati na optuženika da više ne čini takva kaznena djela, a ujedno će se i drugi građani upozoriti na krajnju neprihvatljivost takvih i sličnih ponašanja.