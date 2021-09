Dvije carinice na Graničnom prijelazu Slavonski Šamac zatražile su mito od putnika. Tajno su snimljene. Putnik im nudi švedske krune, no one kažu da ne znaju što bi s tim novcem i daju mu upute kako može doći do najbližeg bankomata.

Dvije carinice na graničnom prijelazu u Slavonskom Šamcu uvjeravale su putnika da mu je jednostavnije platiti im mito nego čekati satima dok one pišu kaznu zbog neprijavljene robe.

Navode mu da ga očekuje prekršajna prijava, velika novčana kazna, čekanje policije i sve to skupa bi, kako su rekle, moglo potrajati i do četiri sata.

Putnik je njihovo traženje mita tajno snimio. Na snimci se čuje kako im govori da nema puno novca kod sebe, nudi im švedske krune, a one mu odgovaraju da ne znaju što bi s tim i daju mu upute kako može doći do najbližeg bankomata.

Uhvaćen je u pokušaju da iz BiH u Hrvatsku unese neprijavljenu robu, a u snimci se nabraja teglica meda, boca pelinkovca, tri butelje vina i petnaestak pašteta. Jedna od carinica mu navodi kako bi kazna mogla biti veća i od 10.000 kuna, ako ne i veća, kad robu stave na vagu.

"Možda ćete stajati i četiri sata jer šefica već piše dva prekršaja", upozorava ga carinica i savjetuje putnika da pokuša izbjeći probleme s policijom.

"Kolegica gubi na plaći"

"Čuli ste kolika je kazna, vi predložite nešto kolegici... Kolegica gubi na plaći ako ne napiše prekršaj", govori mu carinica.

Putnik nudi švedske krune u vrijednosti od oko stotinu eura jer nema puno gotovine kod sebe, a carinica odgovara da na carini nema bankomata. "Svaka čast švedskim krunima, ali što ćemo mi s njima?", pita ga carinica.

Putnik ustrajava u tome da bi im rado dao novac i izbjegao probleme, a carinice ga upućuju na bankomat gdje može podignuti kune.

"Autom imate manje od tri minute", daju mu upute. Putnik se vraća i govori da mu je kartica blokirana za inozemne transakcije, a one mu se smiluju i puste ga pod uvjetom da u BiH ostavi sporne stvari.

Pokrenut unutarnji nadzor

Telegram je od Carinske uprave zatražio provjeru autentičnosti snimke.

Odgovor koji su dobili prenosimo u cijelosti.

"Vezano uz vaš upit izvješćujemo vas da je Carinska uprava upoznata s konkretnom snimkom te da je odmah po saznanju pokrenula postupak unutarnjeg nadzora i kontrole radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti slučaja.

S time u vezi ističemo da je u dosadašnjem tijeku provedbe unutarnjeg nadzora i kontrole nesumnjivo utvrđen identitet službenica te mjesto događaja, pri čemu su u tijeku istražne radnje i provjere radi preciznog utvrđivanja svih okolnosti događaja (utvrđivanje točnog identiteta sudionika razgovora, provjere tijeka putničkog prometa radi utvrđivanja identiteta prijevoznog sredstva, međunarodna suradnja, provjere svih relevantnih službenih evidencija i sl.)", stoji u odgovoru Carinske uprave.

Obavijestili USKOK

"S obzirom da je iz dosada utvrđenih okolnosti slučaja razvidno postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela s obilježjem korupcije o navedenom događaju je žurno, preliminarno pisanim aktom izvješten i USKOK", dodaje se u odgovoru.

"U ovome trenutku, a s obzirom da je iz same osnovne analize sadržaja snimke i dostupnih informacija sasvim razvidno eklatantno nezakonito postupanje i prekoračenje ovlasti od strane ovlaštenih carinskih službenica s obilježjima korupcije, Carinska uprava je udaljila službenice s poslova graničnog carinskog nadzora.

Napominjemo da će se po okončanju unutarnjeg nadzora i kontrole, koji se žurno provodi, s obzirom na koruptivni karakter postupanja, konkretne službenice biti privremeno udaljene iz državne službe do okončanja disciplinskog postupka, protiv istih će biti pokrenut disciplinski postupak te podnesena kaznena prijava USKOK-u", stoji u odgovoru.

"Skandalozno, sramotno i degutantno postupanje"

"Neovisno o daljnjem postupanju USKOK-a i provedbi unutarnjeg nadzora i kontrole te nastavno disciplinskog postupka, u povodu konkretnog događaja Carinska uprava posebno ističe da je iz samog sadržaja snimke razvidno skandalozno, sramotno i degutantno postupanje koje nema i ne može imati bilo kakvo opravdanje.

Takvo besprizorno i skaradno postupanje nanijelo je nemjerljivu štetu carinskoj službi i svim carinskim službenicima koji savjesno obavljaju svoje dužnosti, pri čemu posebno ističemo da Carinska uprava oštro sankcionira svako, pa i najmanje koruptivno postupanje u službi, kao i da službenicima koji se odaju ovakvim i sličnim oblicima nečasnih radnji nema mjesta u carinskoj službi", odgovorili su iz Carinske uprave, Ministarstva financija.