"Nisam počinio kazneno djelo koje mi se stavlja na teret", kazao je u svojoj obrani poduzetnik Petar Pripuz, koji je odbacio optužbu da je Grad njegovoj tvrtki CIOS dodijelio posao zbrinjavanja otpada bez javnog natječaja.

Poduzetnik Petar Pripuz u ponedjeljak je u svojoj obrani na Županijskome sudu odbacio optužbe za trgovanje utjecajem, koje mu se stavljaju na teret u aferi Agram.

''Nije tajna da sam bio prijatelj s pokojnim Milanom Bandićem davno prije nego što je postao gradonačelnik", kazao je Pripuz, ali i ponovio da ostaje kod svoje obrane iznesene 2014. godine, prema kojoj nije utjecao na tadašnjeg gradonačelnika kako bi mu namjestio posao zbrinjavanja glomaznog otpada, za što ga se tereti.

Pripuz je istaknuo kako je uvjeren da do svega ovoga ne bi došlo da je prethodna uprava Zagrebačkog holdinga ishodila dozvolu za gospodarenje otpadom, koja je istekla 2010. godine, kao i da inspekcija Ministarstva zaštite okoliša nije zabranila odlaganje otpada na Jakuševcu.

''U spisu nema nijednog dokaza koji bi ukazivao da bih ja bilo koga poticao da bi tvrtke u mom vlasništvu dobile posao, upravo suprotno, bio je javni interes, oni su mene požurivali, a nisam ja njih", kazao je Pripuz te dodao kako mu, bez obzira na njegovo prijateljstvo s Bandićem i Ljubičićem, iz gradskog proračuna nije plaćena niti lipa za uslugu koju nije izvršila CIOS grupa.

Pripuz je ponovio da je u to vrijeme postojala potreba da netko sa zagrebačkih ulica ukloni nagomilani otpad.

''Kada su me zvali iz Zagrebačkog holdinga, pristao sam se uključiti, iako sam strahovao da ću imati problema'', istaknuo je Petar Pripuz te dodao kako je posao naplatio po cijeni od 520 kuna po toni, što je niže od tržišne cijene.



''Nikad s Bandićem nisam razgovarao, s Ljubičićem sam iskomunicirao da ne želim u tome sudjelovati, ali da naše službe to obave, jer sam se bojao da ću završiti, kako se dogodilo, gdje sam danas'', zaključio je Petar Pripuz.