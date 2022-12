Policija je uhvatila Fantoma s Trešnjevke, muškarca poznatog u tom zagrebačkom kvartu po tome što je snimao žene kroz prozore njihovih stanova.

Muškarac je policiji otprije poznat kao nasilna osoba. U ponedjeljak su u centru grada oko 17 sati bili u haustoru u Frankopanskoj ulici u kojemu su uočili sumnjivi bicikl. Počeli su pregledavati mračno dvorište na toj adresi, no njihova potraga nije urodila plodom.

Naime, za vrijeme pretraživanja policajci su se mimoišli s jednim muškarcem, ali su vidjeli da se ne radi o onome kojega traže.

Također, vidjeli su drugog muškarca koji je na dvorište izašao na istočnoj strani, a kad ih je vidio, povukao se nazad i zatvorio vrata. Policajci su mu pokucali na vrata, utvrdili njegov identitet i da nije muškarac za kojim tragaju. O biciklu u dvorištu im nije htio ništa reći.

Uhićen u utorak

Traženi 41-godišnjak uhićen je u utorak u jutarnjim satima, na raskršću Ilice i Frankopanske ulice. Policija je to područje otprije nadgledala, a 41-godišnjak je uhićen uz uporabu sredstava prisile.

Kriminalističkom istragom utvrđeno je da je od sredine veljače ove godine provalio u stan u krugu zagrebačkog Zapadnog kolodvora, na Trgu Francuske Republike, koji je bio zapečaćen policijskim pečatom nakon smrti vlasnice stana.

Policija je pečat vratila nakon što ga je on skinuo, no on je ponovno provalio i boravio u stanu, a zaključavao ga je lokotom koji je sam postavio.

Provalio u stan i ukrao mobitel

Početkom prosinca provalio je kroz prozor u jedan stan na Ilici, ušao unutra i ukrao mobitel pa pobjegao.

Policija ga sumnjiči i za nametljivo ponašanje jer je od sredine studenog ove godine kontaktirao ženu s područja Črnomerca mimo njezine volje. U više je navrata dolazio na adresu gdje je stanovala.

Početkom prosinca došao je na njezinu adresu, s prednje strane zgrade dovukao kantu za smeće, postavio je ispod balkona stana u kojemu je žena živjela, popeo se na kantu i svijetlio prema njezinu stanu koji se nalazi u prizemlju zgrade.

U to vrijeme žena se nalazila u stanu, a 41-godišnjak je u više navrata dolazio u dvorište zgrade i kroz prozor gledao u stan. Na isti je način i sredinom srpnja ove godine oko 23 sata došao u dvorište i promatrao ženu kroz prozor.

Obavljena pretraga stana kojim se koristi

U srijedu je obavljena pretraga stana u Črnomercu kojim se 41-godišnjak koristi. Pronađen je mobitel za koji se sumnja da je ukraden u provali stana. 41-godišnjak je pritvoren.

Policija otprije sumnja da se 41-godišnjak u više navrata popeo na balkon stana u kojemu je živjela 25-godišnja djevojka na Črnomercu.

Snimao ju je mobitelom, a onda pobjegao biciklom. Djevojka koju je snimao vidjela ga je u dva navrata, a sve su potvrdili i njezini susjedi.



Fantom s Trešnjevke policiji je prijavljen još 2019. godine, no policija mu dugo nije mogla ući u trag. Iako su neki njegovi pohodi čak i snimljeni, od toga do svibnja nije bilo puno koristi, pa je i dalje neometano utjerivao strah ženama u zagrebačkim kvartovima na zapadu grada.

DNEVNIK.hr u svibnju je dobio dvije snimke Fantoma s Trešnjevke.