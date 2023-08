Osuđena vlasnica fast fooda iz Slavonskog Broda jer je digla cijenu bureka za 21 cent

Sena, vlasnica fast fooda iz Slavonskog Broda osuđena je jer je nakon uvođenja eura, odnosno u razdoblju od 1. do 18. siječnja ove godine, digla cijenu bureka za 1,58 kuna, a jogurta za 1,27 kuna.

Vlasnica je do 31. prosinca prodavala burek 15 kuna (1,99 eura), a od 1. do 18. siječnja po cijeni od 16,58 kuna (2,20 eura). To znači da je podigla cijenu u iznosu od 1,58 kuna (0,21 eura), što je povećanje za 10,53 posto, piše Danica.hr.

Isto je napravila i s cijenom jogurta koji se prodavao po 4 kune (0,53 eura), a od 1 do 18. siječnja cijena je bila 5,27 kuna (0,70 eura), što je povećanje u iznosu 1,27 kuna (0,17 eura), odnosno povećanje od 31,75 posto.

Kako je sutkinja naglasila vlasnica je povećavala cijene nakon 31. prosinca te je time dovela potrošače u nepovoljniji financijski položaj koristeći uvođenje eura kao službene valute te okolnosti u kojima se potrošači nalaze, a koje su bitno utjecale na odluku potrošača pri kupnji.