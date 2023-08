Nerealno dizali cijene pa ih sada ruše: "Idemo ispod svake granice ekonomske održivosti"

Visoke cijene smještaja, kažu iz nacionalne udruge iznajmljivača, obit će nam se o glavu u idućih nekoliko sezona.

Pročitajte i ovo upozorenja se ostvarila Preokret na Jadranu, cijene apartmana na akcijama i do 50 posto: Ono što je bila anomalija sada je hit

"Mi smo iz udruge upozoravali da će se upravo takve stvari i događati, upravo zato što su ljudi nerealno digli cijene, ne većina. Neki do njih su nerealno digli cijene i upravo takvi sada snižavaju cijene i to rapidno, 50 i do 60 posto što urušava destinaciju. Idemo ispod svake granice ekonomske održivosti smještajne jedinice", poručila je Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.