Za njih će ovo biti najsiromašnije ljeto. Vladi bi stoga mogli priuštiti vruću jesen: "Mi odustati nećemo, budite sigurni u to"

Što je ljeto bez kuglice sladoleda? I kad ta kuglica košta 2 i pol eura dječja želja za baku je - zapovijed.



"Meni za nju ništa nije skupo", kazala je Mladenka. Ali u borbi s ljetnom inflacijom Mladenka ima saveznika. "Imam sina koji mi pomogne lijepo iz Nizozemske. Kaže: mama, ništa neću da fali'", dodaje.



A što će oni koji nemaju takve pomoći? Prosječna mirovina u Hrvatskoj u lipnju iznosila je oko 414 eura, a samo u prošlih devet mjeseci osnovna košarica prehrambenih proizvoda poskupjela je 40 eura.



Ljudi zaboravljaju da je cent jako puno. Prebrajaju se centi jer su mirovine rasle - premalo. "Umirovljenici imaju razloga za nezadovoljstvo. Dok je prosječna plaća od početka godine porasla za 88 eura, prosječna mirovina veća je samo 32 eura. A cijene koje podiže inflacija za sve rastu jednako", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.



Zbog takvog trenda prosječna hrvatske mirovina za srpanj mogla bi pasti ispod 36 posto vrijednosti prosječne plaće, što je najniži omjer u proteklih deset godina. A cijene na Jadranu su europske. Neće biti bolje ni u kolovozu, ali se zato željno iščekuje rujansko usklađivanje mirovina sa životnim troškovima.

"Naši stručnjaci su izračunali da bi to bilo negdje 8,32 posto. To bi bilo u odnosu na ranija usklađivanja jedno od najvećih, zapravo najveće usklađivanje, međutim to je i dalje nedostatno", istaknuo je Veselko Gabričević, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika.

Rast mirovina od osam posto teško da može biti dostatan kad je rast cijena hrane i usluga dvoznamenkast. Od Vlade u Matici umirovljenika traže i uvođenje trinaeste mirovine. I najavljuju prosvjede.

"Mi odustati nećemo, budite sigurni u to. Što se tiče prosvjeda ja vam mogu samo reći da bih bila sretna da ne budu prosvjedi nego da sjednemo za stol i sve za stolom dogovorimo", kazala je Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske.

Nakon svog skromnog ljeta, umirovljenici bi Vladi mogli priuštiti - burnu jesen.

Više o siromašnom ljetu pogledajte u priloženom videu.

