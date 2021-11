Čak 11 osoba i četiri kućna ljubimca spasili su zagrebački vatrogasci iz požara koji je u utorak izbio na Ferenščici, i to navodno zbog božićnih lampica, doznaje Dnevnik Nove TV.

U Zagrebu je oko 13:30 sati buknuo požar u višestambenoj zgradi u Zagrebu na Ferenščici, a vatrogasci, koji su ga ugasili oko 14 sati, spasili su uz pomoć dizalice 11 stanara i četiri kućna ljubimca.

''Vlasnica stana kaže da je do požara najvjerojatnije došlo zbog božićnih lampica, naime, kako je rekla, ona ih je upalila i zalijepila selotejpom za zid te kaže da je zato došlo do ovoga požara'', javila je reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus, koja je razgovarala s vlasnicom stana.



Točan uzrok požara u zgradi na Ferenščici, u zagrebačkoj općini Pešćenica, bit će poznat nakon obavljenog policijskog očevida.



''Hitna pomoć je odvezla pet osoba zbog udisanja dima, jedna osoba ozlijedila je nos, a kako doznajemo vlasnik stana u kojem je izbio požar nije htio liječničku pomoć. Pronađene su i dvije osobe koje koriste kisik te jedna osoba koja je nepokretna. One nisu ozlijeđene. Iz dima su također spašena dva psa, jedan zec i jedna mačka'', pobrojala je Baus.





Prilika je podsjetiti opet na apel koji je baš prije koji dan uputila Hrvatska vatrogasna zajednica pozvavši građane i građanke da oprezno koriste božićnu dekoraciju jer je u ovome razdoblju povećana opasnost od izbijanja požara zbog njezinog neopreznog korištenja.

Upaljene svijeće ne ostavljajte bez nadzora, nemojte koristiti neispravnu božićnu rasvjetu, ne palite prskalice na božićnom drvcu, a u slučaju da primijetite požar odmah nazovite vatrogasce na 193 ili centar 112, savjetovali su vatrogasci.



Božićna rasvjeta koja se koristi prilikom ukrašavanja često je neispravna, a upaljene božićne dekoracije i ukrasne svijeće ostavljaju se bez nadzora u blizini božićnog drvca. Prirodno božićno drvce predstavlja posebnu opasnost, upozorili su vatrogasci. Naime, brzo se osuši i potrebno mu je svega 30 sekundi da izgori i zahvati okolni namještaj stoga se ne smije se postavljati u blizini izvora topline niti je preporučljivo koristiti prskalice na božićnom drvcu.

