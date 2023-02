Policijska uprava brodsko-posavska upozorava građane da obrate pozornost prilikom preuzimanja novčanica te ako posumnjaju u njihovu ispravnost, pozovu policiju na broj 192.

Na području Policijske uprave brodsko-posavske u razdoblju od 23. do 27. veljače na području Slavonskog Broda evidentirana su dva kaznena djela prijevare.

U jednoj pekarnici 23. veljače oko 22 sata nepoznata osoba platila je narudžbu hrane koristeći dvije novčanice od 20 eura, a poslije se ispostavilo da je novac lažan. Isto tako, 27. veljače oko 8 sati zaposlenica druge pekarnice primijetila je novčanicu od 20 eura, za koju je posumnjala da se radi o krivotvorini.

Prilikom pregleda novčanica u oba slučaja je utvrđeno da se radi o tzv. filmskom novcu, na kojem je na engleskom jeziku otisnuto: movie money i This is not legal, it is to be used for motion props.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja važnih činjenica i pronalaska počinitelja kaznenih djela.

Policajci upozoravaju građane da obrate pozornost prilikom preuzimanja novčanica te ako posumnjaju u ispravnost, pozovu policiju na broj 192.

Više informacija o zaštiti i provjeri zaštitnih obilježja novčanica dostupno je na edukativnoj internetskoj stranici Hrvatske narodne banke i internetskoj stranici Europske središnje banke.