Imperijalni Japan je svoj najubojitiji napad na kontinentalni dio SAD-a ostvario balonom

U travnju 1942. Amerikanci su se uspjeli osvetiti Japanu za napad na Pearl Harbor. Akcija bombardiranja japanskog glavnog otočja potpukovnika Jamesa Doolittlea izazvala je minimalnu štetu japanskoj vojnoj i civilnoj industriji, ali je bio snažan poticaj američkom borbenom moralu, no isto tako je posijao i sjeme sumnje kod Japanaca koji su se zapitali u kojem ih to smjeru vodi njihovo neprogrešivo vojno vodstvo.

Svjesno i samo da je njihova reputacija sada narušena, vojno vodstvo odlučilo je dosegnuti kontinentalni SAD s japanskim napadom. Između raznih opcija odlučili su da s podmornicama dođu u blizinu američke zapadne obale, a onda tamo iskrcaju hidroavione iz kojih bi onda bacili zapaljive bombe koje bi trebale izazvati divovske požare. Japanci su uspjeli požar zapaliti, ali civilne službe su na vrijeme uočile početak požara i ugasili su ga na vrijeme. Japanci su odustali od ovog programa, ali su dobili ideju za drugi - balon bombe punjene vodikom.

Japanska Fu-Go balon bomba Foto: Guliver via Alamy Editorial

Veliki baloni nazvani Fu-Go koji bi na sebi nosili uređaje za paljenje požara po SAD-u. Isto ih je trebalo lansirati s podmornica, no one su često bile zauzete borbenim i transportnim misijama, pa se počelo razmišljati o drugim solucijama. Npr., lansiranje balona iz Japana koje bi nosili visoki atmosferski vjetrovi skroz do američke obale. Kako bi uspjeli preživjeti 10.000 kilometara leta, baloni su imali postavljen složen sustav ventila koji bi ispuštali vodik kad se balon zagrije na suncu, a isto tako bi ispuštao pijesak iz balastnih vreća kad se balon po noći krene spuštati prenisko.

Sustav balastnih vreća na Fu-Go balonima Foto: Guliver via Alamy Editorial

U studenom 1944. sve je bilo spremno za lansiranje balon-bombi na američku obalu iz Japana. Do travnja 1945. kad je program zaustavljen zbog nedostatka resursa, Japan je na SAD ispalio 9300 balon bombi, a od njih je u SAD uočeno, pronađeno ili oboreno njih 285. Baloni nisu izazvali veće štete u SAD-u, ali su se s njima ozbiljno bavili u američkoj vojsci, pokušavajući ih nekako detektirati ili uspostaviti sustav dojava na koji bi onda reagiralo zrakolpovstvo, ali to sve je bilo bez većih uspjeha.

Prvotno se nije znalo odakle su baloni, vjerovalo se da je sve "inside job" pritvorenih američkih Japanaca ili zaroblenih njemačkih vojnika, a onda kasnije da to Japanci ispaljuju sa svojih podmornica. Nikome nije bilo ni na kraj pameti da to dolazi skroz iz Japana.

Američki avion obara japansku balon bombu Foto: Guliver via xpiemagsx naramil3pie14102022-1670

Vojno vodstvo imperijalnog Japana nije zapravo nikad ni vjerovalo u sam program nego ga je odrađivalo više u propagandne svrhe da domaćem stanovništvu pokaže da nešto radi i da mu prodaju priče kako se masovni požari šire SAD-om zbog njihovih Fu-Go balon bombi. S druge strane, američko vodstvo je strogo cenzuriralo svaku vijest o balonima kako se s jedne strane ne bi širili panika, a s druge strane kako bi izluđivali japansku vrhušku koji bi mislili da je program teški neuspjeh i da ni jedan balon nije stigao do SAD-a.

Oborena japanska Fu-Go balon bomba kod Aleutskih otoka Foto: Guliver via xpiemagsx naramil3pie14102022-1670

Ipak, sve te tisuće balona postigli su dva manja uspjeha za Japan. Jedan je pogodio dalekovode i uzrokovao nestanak struje u institutu gdje je nuklearni reaktor proizvodio plutoniji za buduću atomsku bombu koja je bačena na Nagasaki.

Drugi uspjeh za Japance se dogodio na današnji dan 5. svibnja 1945. kad su se velečasni Archie Mitchell i njegova trudna supruga Elsie uputili na izlet u šumu s djecom koja pohađaju vjeronauk, a gdje su onda naletjeli na srušeni balon za koji nisu ni znali da bi mogao predstavljati opasnost, jer se zbog cenzure o balonima nije pričalo. Netko od djece je neslpodiranu minu koja je bila na balonu vjerojatno šutnuo ili bacio, a eksplozija je ubila petero djece i Elsie Mitchell. Nakon ove tragedije, u medijima su konačno objavljene vijesti o balon bombama i upozorenja kako se ponašati.

FU-GO napad oružjem, umjetnička slika Foto: Guliver via Colin Campbell. (US Air Force Art Collection)

Fu-Go Balon bombe možda nisu postigle ništa bitno u Drugom svjetskom ratu, ali za povijest ratovanja ostaju upamćene kao zapravo prvi interkontinentalni projektili, preteče sovjetskih interkontinentalnih balističkih raketa iz 1957.