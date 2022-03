U zagrebačkog kvartu Trešnjevka noću 'operira' misteriozni muškarac. Upada u dvorišta, zaviruje kroz prozore i potajice snima ljude. Policija je o svemu obaviještena, ali rezultata nema – iako ovo nije prvi put da to čini.

Danju miran kvart, zagrebačka Trešnjevka noću je voajerski poligon za fantoma.

"Učinilo mi se kao da me netko snima i približila sam se i ugledala isto čovjeka kako stoji na biciklu i čeka moju reakciju. Kada je vidio strah u mojim očima, kao da je bio zadovoljan s tim", rekla je stanovnica Trešnjevke reporterki Dnevnika Nove TV Matei Ćorić.

I njezin muž imao je bliski susret s njim.

"Moj suprug se probudio i vidio da nam je spavaća soba osvjetljenja kao farovima automobila. Kada je izašao na vrt, ugledao je čovjeka s crnom kapuljačom kako s mobitelom i svjetiljkom zaviruje kroz prozore. Kada ga je vidio, uplašio se. Taj fantom je pobjegao i u prolazu rekao: 'Oj! Di si majmune?'", ispričala je pod uvjetom anonimnosti.

Macron o zagrebačkom dronu: "Svi smo bili prilično šokirani. Radimo s Hrvatskom kako bismo razumjeli što se dogodilo"

Plenković o slučaju prijetnji Tramišak: "Ekstremno bizarna situacija, razgovarat ćemo"

Nakon toga su alarmirali policiju i shvatili da nisu jedini, da ista osoba vreba i njihove susjede. Gleda kroz prozor, snima mobitelom, ulazi u dvorišta, a iza sebe ostavlja opuške cigareta.

"To nitko nije mogao baciti da bi ovdje završio", rekla je Draga pokazujući na staru krpu koja je završila tik do njezinih ulaznih vrata te dodala: "To znači da je netko zašao unutra."

Iz policije su potvrdili da su već izlazili na teren, ali da ga nisu zatekli na djelu. Slične dojave imali su i prije dvije godine. Tada su stigle tri dojave o muškarcu koji se čudno ponaša: viri kroz prozore i penje se na ogradu. I tada je policija intervenirala, ali ga nije uhvatila. Motivi za takvo djelovanje su različiti.

"Zadovoljenje njihovih potreba ide do zastrašivanja, nadgledanja, virenja. Uglavnom se rijetko opisuju nasilne akcije", objasnio je Ante Bagarić, psihijatar Klinike za ovisnosti bolnice Vrapče.

Susjedi su organizirali i noćne straže, a policija počela patrolirati kvartom.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr