Tko je, kako i zašto kupovao jeftini HEP-ov plin? Dvojica ljudi morat će prvi dati neke odgovore

Situacija s HEP-ovom prodajom viškova plina do kraja će se rasvijetliti i ako treba, donijet će se neke odluke, poručio je premijer Andrej Plenković, koji je ustvrdio da cijela ta situacija nema nikakav efekt na građane.

"Mi ćemo do kraja na temelju izvješća koja su nam dostavila Plinacro, HERA, HROTE i HEP analizirati situaciju, održat će se i saborska rasprava gdje će biti ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić te čelni ljudi Plinacroa, HERA-e i HROTE-a'', najavio je Plenković na sjednici Vlade.



Možda nakon sjednice budu jasnije i dvije kontradiktorne informacije: HEP, naime, tvrdi da je upozoravao Vladu i Ministarstvo da se viškovi stvaraju, dok je druga, doduše, neslužbena, da je Ministarstvo od HEP-a primilo informaciju da oni viškove koriste za proizvodnju struje i prodaju po tržišnoj cijeni.

Dnevnik Nove TV doznao je da je HEP, osim što je poslao dopise Ministarstvu, održao i sastanak kriznog stožera na kojem je član Uprave HEP-a Petar Sprčić upozorio i pred ostalima na sastanku na taj problem, a ministar mu je odgovorio da to nije tema.

Informacije po kojima je HEP samo u lipnju na viškovima plina izgubio 10 milijuna eura u Saboru su u oporbenim redovima dale novog materijala za prozivanje Plenkovića i vladajuće većine.

Oporba stoga, ali i zbog VSOA-e i štrajka u pravosuđu, oporba očekuje da predsjednik Republike Zoran Milanović sazove izvanrednu sjednicu Sabora.

On je poručio da ta mogućnost postoji, ali se nada kako do toga neće doći: ''Plin je kupovan i prodavan po nikakvoj cijeni jer ga se nije moglo skladištiti. Očito su neki ljudi koji odgovaraju za to znali i za to netko politički mora odgovarati. Je li tu bilo kaznenog djela, ima li odgovor na najvažnije pitanje - tko ima koristi, to neka istražuje DORH.''

"Ali, štogod DORH istražio to ne može biti razlog za šutnju premijera i ljudi koji za to odgovaraju. Ako ti odgovori i reakcije budu zadovoljavajući, ja ću to smatrati dovoljnim. Ako ne, ni na čiji pritisak - jer se ja ni do sada nisam ni s kim iz opozicije konzultirao i ne mogu primati ljude na tu vrstu konzultacija - odluku ću donijeti sam", poručio je predsjednik Republike.